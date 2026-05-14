 MARN presenta denuncia e impone multa por contaminación en Santa Rosa
Nacionales

MARN presenta denuncia e impone multa por contaminación en Santa Rosa

El Ministerio de Ambiente también aplicó una medida precautoria para que la empresa suspenda temporalmente sus actividades en Nueva Santa Rosa.

Compartir:
Durante la verificación, se detectó contaminación provocada por la acumulación y quema de desechos sólidos a cielo abierto., Foto RRSS
Durante la verificación, se detectó contaminación provocada por la acumulación y quema de desechos sólidos a cielo abierto. / FOTO: Foto RRSS

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que presentó una denuncia al Ministerio Público (MP) por contaminación ambiental e impuso una multa de Q542,669 por incumplimiento de compromisos ambientales a una empresa ubicada en Nueva Santa Rosa, del departamento de Santa Rosa.

Derivado de una denuncia ambiental, el MARN realizó una inspección a la empresa Impoplastic, ubicada en carretera a la aldea Jumaytepeque, Nueva Santa Rosa, Santa Rosa.

La inspección identificó: contaminación de aire y suelo por acumulación, dispersión y quema de desechos sólidos a cielo abierto -incluyendo desechos de rastro-; presencia de lixiviados, emanación de malos olores y proliferación de plagas.

Incumplimiento de compromisos ambientales contenidos en su resolución ambiental otorgada en 2023. Además se estableció la prestación de servicios de recepción de desechos sólidos a terceros, actividad no incluida en su licencia ambiental.

Como resultado, el MARN presentó la denuncia a la Fiscalía por contaminación ambiental; impuso multa de Q541,669 por incumplimiento de compromisos ambientales; y aplicó una Medida Precautoria para que la empresa suspenda temporalmente sus actividades con el fin de prevenir mayores impactos ambientales negativos y asegurar que la empresa proceda a eliminar los causales de contaminación.

Recién casados asesinados a balazos en Antigua Guatemala

Bomberos Voluntarios acudieron al lugar de la emergencia, en donde vecinos alertaron tras escuchar las detonaciones.

En Portada

Contreras: Si yo tengo que romper cuórum para proteger la ley, lo voy a hacert
Nacionales

Contreras: "Si yo tengo que romper cuórum para proteger la ley, lo voy a hacer"

05:24 PM, Mayo 14
Porras Argueta y García Luna abordan bases para la transición en el MPt
Nacionales

Porras Argueta y García Luna abordan bases para la transición en el MP

03:08 PM, Mayo 14
Presidente Arévalo busca acabar con el festín de la corrupción en las cárcelest
Nacionales

Presidente Arévalo busca acabar con el "festín de la corrupción" en las cárceles

04:08 PM, Mayo 14
Los fiscales generales de Guatemala: historia, poder y controversiast
Nacionales

Los fiscales generales de Guatemala: historia, poder y controversias

03:29 PM, Mayo 14
Se arma lío entre Kylian Mbappé y Álvaro Arbeloat
Deportes

Se arma lío entre Kylian Mbappé y Álvaro Arbeloa

05:03 PM, Mayo 14

Temas

GuatemalaDestacadasFútbol#liganacionalMundial 2026Fiscal GeneralMinisterio PúblicoReal MadridLiga NacionalEstados UnidosSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos