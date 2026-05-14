MARN presenta denuncia e impone multa por contaminación en Santa Rosa

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que presentó una denuncia al Ministerio Público (MP) por contaminación ambiental e impuso una multa de Q542,669 por incumplimiento de compromisos ambientales a una empresa ubicada en Nueva Santa Rosa, del departamento de Santa Rosa.
Derivado de una denuncia ambiental, el MARN realizó una inspección a la empresa Impoplastic, ubicada en carretera a la aldea Jumaytepeque, Nueva Santa Rosa, Santa Rosa.
La inspección identificó: contaminación de aire y suelo por acumulación, dispersión y quema de desechos sólidos a cielo abierto -incluyendo desechos de rastro-; presencia de lixiviados, emanación de malos olores y proliferación de plagas.
Incumplimiento de compromisos ambientales contenidos en su resolución ambiental otorgada en 2023. Además se estableció la prestación de servicios de recepción de desechos sólidos a terceros, actividad no incluida en su licencia ambiental.
Como resultado, el MARN presentó la denuncia a la Fiscalía por contaminación ambiental; impuso multa de Q541,669 por incumplimiento de compromisos ambientales; y aplicó una Medida Precautoria para que la empresa suspenda temporalmente sus actividades con el fin de prevenir mayores impactos ambientales negativos y asegurar que la empresa proceda a eliminar los causales de contaminación.