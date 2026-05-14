Funciones del fiscal general del MP

La normativa señala que el fiscal general ejerce la acción penal pública, ya sea de manera directa o a través de los distintos órganos de la institución. Además, tiene la facultad de convocar al Consejo del Ministerio Público cuando considere necesario recibir asesoría o tratar asuntos relacionados con las funciones del ente investigador.
Entre las principales atribuciones del cargo destaca la definición de la política general de la institución y los criterios para la persecución penal, lo que lo convierte en una figura clave dentro del sistema de justicia guatemalteco.
La ley también establece que el titular del MP debe velar por el cumplimiento de los objetivos institucionales y presentar al Ejecutivo y al Congreso de la República el proyecto de presupuesto anual, así como las modificaciones que considere necesarias.
En materia administrativa, tiene la potestad de nombrar fiscales de distrito, fiscales de sección, agentes y auxiliares fiscales, a propuesta del Consejo del Ministerio Público y conforme a la carrera fiscal. Asimismo, puede realizar nombramientos, ascensos y traslados del personal administrativo y de servicio.
Otro de los aspectos relevantes del fiscal general es la facultad de emitir instrucciones generales o específicas para el desempeño de las funciones del MP y designar fiscales para casos especiales. La legislación incluso permite nombrar a abogados colegiados como fiscales especiales en casos determinados o cuando se busque garantizar independencia en una investigación.
La organización territorial y funcional de la institución también recae en esta autoridad, que puede proponer la creación o supresión de fiscalías y definir regiones para el funcionamiento de las fiscalías de distrito.
La Ley Orgánica del Ministerio Público establece además que el fiscal general ejercerá todas las demás atribuciones que le confieran otras disposiciones legales.
Relevo
El pasado 5 de mayo, el presidente, Bernardo Arévalo, designó a Gabriel García Luna como nuevo nuevo fiscal general y jefe del MP.
El nuevo titular del MP tomará posesión por un período de cuatro años, del 17 de mayo de 2026 al 17 de mayo de 2030, un cargo que ocupa desde 2018 Consuelo Porras.
"La persona en quien he decidido confiar como nuevo fiscal general a cargo del Ministerio Público es el doctor Gabriel Estuardo García Luna, quien asumirá el cargo el 17 de mayo como lo establece la ley, el Ministerio Público recibe una nueva autoridad que no llega para servir a un presidente o al gobierno de turno, ni a intereses políticos particulares; llega para servir a una justicia independiente objetiva puesta al servicio de la República y de los pueblos", manifestó el gobernante en un mensaje a la nación.