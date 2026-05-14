 La Liga: Real Madrid vence al descendido Real Oviedo
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La Liga: Real Madrid vence al descendido Real Oviedo

Durante el partido se vivió una silbatina a ciertos jugadores y manifestaciones en contra del presidente del club, Florentino Pérez.

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Real Madrid se lleva el triunfo ante Real Oviedo
Real Madrid se lleva el triunfo ante Real Oviedo / FOTO: EFE

En el estadio Santiago Bernabéu, el Real Madrid, subcampeón de La Liga, recibió al ya descendido Real Oviedo en el marco de la fecha 36 del campeonato liguero principal de España.

El partido se jugó bajo un ambiente un tanto hostil para la plantilla del Real Madrid y su presidente Florentino Pérez. Algunos jugadores, como el francés Eduardo Camavinga fue abucheado en ciertos lapsos del partido, ya que no lograba conectarse con el juego, y eso podría ser porque minutos antes del partido se dio a conocer que el técnico francés Didier Deschamps no lo incluyó en el listado final de los 26 mundialistas de Francia. 

Asimismo, ya arrancado el partido, las imágenes de televisión mostraron dos momentos en contra del presidente del cuadro madridista. El primero, un aficionado sacando una pancarta que decía: "Florentino, culpable", pero la seguridad del estadio inmediatamente y a la fuerza le retiró el letrero. Y el segundo momento fue la discusión entre Pérez y un aficionado en el área del palco de los dirigentes.

Ya en el campo, los primeros minutos de juego eran intrascendentes con un combinado local dominando el partido, llegando al arco de Aarón Escandell, pero fallando a granel.

Así transcurrió prácticamente todo el primer tiempo, hasta que en la recta final de esa primera parte, el jugador Gonzalo García definió una jugada para hacer el 1-0 al 44. De esa forma, el Real Madrid se fue ganando el partido y el resultado le daría mayor tranquilidad para el segundo tiempo.   

Pitidos para Kylian Mbappé 

En el campo, los jugadores madridistas seguían intentando incrementar el marcador, pero le será imposible.

Para ello, el técnico Álvaro Arbeloa decidió que era tiempo que Kylian Mbappé calentara para ser una opción de refresco al equipo. Pero al 57, cuando las imágenes de televisión le mostraron haciendo los preparativos para ir a calentar, un abucheo ensordecedor se hizo presente en el Santiago Bernabéu, lo que ocasionó una sonrisa del futbolista francés, que hoy fue confirmado para ser parte del listado de mundialistas por Francia.

Bajo los abucheos, Jude Bellingham logró aumentar el marcador 2-0 al 80 para terminar con toda pequeña ilusión del visitante de empatar el partido.  

El Real Madrid ganó su partido, con dificultades, y en un torno muy hostil para sus protagonistas.

Restan dos partidos para que culmine el campeonato liguero, y el Real Madrid visitará al Sevilla a las 11:00 horas GT el domingo 17 de mayo y cierra de local ante el Athletic Club a las 13:00 horas GT del domingo 23 de mayo.       

La Liga: Real Madrid vs. Oviedo | EFE

La Liga: Real Madrid vs. Oviedo / EFE

La Liga: Real Madrid vs. Oviedo | EFE

La Liga: Real Madrid vs. Oviedo / EFE

La Liga: Real Madrid vs. Oviedo | EFE

La Liga: Real Madrid vs. Oviedo / EFE

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