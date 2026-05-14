Video del tráiler sin frenos en la autopista Palín-Escuintla

Circula en redes sociales un nuevo video que muestra el momento en que un piloto de tráiler logró detener a otro vehículo de transporte pesado que se quedó sin frenos mientras transitaba por la autopista Palín-Escuintla, en un hecho que pudo terminar en una tragedia.
De acuerdo con las imágenes, un tráiler con contenedor presentó fallas mecánicas y perdió el sistema de frenos cuando circulaba por la referida ruta, quedando fuera de control y avanzando a gran velocidad sobre la vía.
En ese momento, otro piloto identificado en redes sociales como Gerson Ortiz se percató de la emergencia y decidió realizar una maniobra de alto riesgo para evitar un accidente mayor. Sin dudarlo, colocó su unidad frente al tráiler descontrolado para intentar reducir la velocidad y lograr detenerlo.
El video, grabado desde la cabina por un acompañante de Ortiz, muestra cómo el conductor avanza y ejecuta la maniobra que permitió controlar la situación tras varios segundos de tensión en la carretera.
Lo logramos parar, muchá. Lo logramos parar. El vato venía sin frenos", se escucha decir a Ortiz en la grabación, aún afectado por el momento vivido.
Redes llenan de elogios a Gerson Ortiz tras detener tráiler sin frenos
Tras lograr detener ambas unidades, los pilotos descendieron de los vehículos y se abrazaron, visiblemente aliviados por haber evitado un posible accidente de grandes proporciones.
Luego del incidente, se observa que las llantas del tráiler comenzaron a sobrecalentarse, por lo que ambos conductores utilizaron agua para enfriarlas y reducir el riesgo de incendio.
El hecho ocurrido en la autopista Palín-Escuintla generó múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios felicitaron y llenaron de elogios al piloto Gerson Ortiz por la rápida maniobra que permitió evitar una tragedia.