 Mbappé vuelve a la convocatoria para el Real Madrid-Oviedo
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Buenas noticias para Kylian Mbappé y el Real Madrid

Conoce las novedades que surgen a pocas horas del duelo entre Real Madrid y Real Oviedo de este jueves (13:30 horas GT).

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Kylian Mbappé entra en convocatoria para el duelo ante Real Oviedo
Kylian Mbappé entra en convocatoria para el duelo ante Real Oviedo / FOTO: EFE

El francés Kylian Mbappé regresa a una convocatoria del Real Madrid con vistas al partido ante el Oviedo de este jueves (13:30 horas GT) tras perderse los dos partidos anteriores, incluido el clásico frente al Barcelona, debido a molestias musculares.

El futbolista francés apuntaba a volver para dicho encuentro, que acabó con derrota del Real Madrid por dos goles a cero y que certificó el título de Liga para los azulgranas, pero en el entrenamiento de la víspera notó unas molestias en la parte final del trabajo de campo y decidió no arriesgar.

Tras esto, Mbappé se entrenó desde el lunes, en el día libre a la plantilla, y Álvaro Arbeloa le incluyó en la lista de convocados para el encuentro ante el Oviedo, en el que el técnico decidirá la cuota de participación del delantero, quien persigue cerrar su temporada como el máximo goleador de la Liga, actualmente con 24 tantos por los 22 del kosovar Vedat Muriqi.

Mbappé no se recupera a tiempo y no jugará ante el Barça

El Real Madrid afrontará El Clásico con múltiples bajas sensibles, incluida la de Kylian Mbappé, quien no logró recuperarse a tiempo de su lesión muscular.

Regreso de Dani Carvajal

También regresa a la convocatoria Dani Carvajal. El capitán del Real Madrid está recuperado de una fisura de la falange distal del quinto dedo del pie derecho y estará presente en el que apunta a ser su penúltimo partido en el Santiago Bernabéu, ya que acaba contrato a final de temporada y, salvo sorpresa, el club no le ofrecerá una ampliación.

En cuanto a las bajas, Arbeloa no podrá contar con ocho jugadores.

Adnriy Lunin y Dean Huijsen por un proceso vírico; Federico Valverde, traumatismo craneoencefálico provocado por un resbalón en su enfrentamiento con Aurelien Tchouaméni en el vestuario; Rodrygo Goes, lesión grave de rodilla; Éder Militao, una rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda; Ferland Mendy, lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha; Arda Güler, en el bíceps femoral de la pierna derecha; y Dani Ceballos, apartado por Arbeloa.

Convocatoria en la que aparecen los canteranos Fran González y Sergio Mestre -porteros-; Joan Martínez -defensa central-; Thiago Pitarch y César Palacios -centrocampistas-; y Daniel Yáñez -extremo-.

Real Madrid: Dani Carvajal... ¿Adiós a todo?

Conoce el tiempo estimado de baja para el defensor del conjunto madridista.

Los convocados 

La lista de convocados de cara al partido del Real Madrid frente al Oviedo la forman:

  • Porteros: Courtois, Fran González y Sergio Mestre
  • Defensas: Carvajal, Trent, Alaba, Asencio, Rüdiger, Carreras, Fran García y Joan Martínez
  • Centrocampistas: Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, Thiago Pitarch y César Palacios
  • Delanteros: Vinícius, Mbappé, Gonzalo, Brahim Díaz, Mastantuono y Daniel Yáñez.
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Kylian Mbappé entre los convocados por el Real Madrid - @realmadrid

*Información EFE.

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