 Carvajal, baja hasta casi el final de la temporada
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Real Madrid: Dani Carvajal... ¿Adiós a todo?

Conoce el tiempo estimado de baja para el defensor del conjunto madridista.

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Dani Carvajal, jugador del Real Madrid
Dani Carvajal, jugador del Real Madrid / FOTO: EFE

Dani Carvajal, defensa del Real Madrid, sufre una fisura de la falange distal del quinto dedo de su pie derecho, según informó el club blanco en un comunicado oficial.

Carvajal se perderá un "mínimo de dos semanas" y su presencia en la lista para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con España, si ya era complicada, ahora, tras entrar de nuevo en la enfermería, vuelve a torcerse para el capitán del Real Madrid.

El club blanco comunicó la lesión del lateral derecho antes de que los jugadores saltasen al césped para completar su último entrenamiento antes de enfrentarse al Espanyol.

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Dos semanas de baja

El tiempo estimado mínimo de dos semanas que estará de baja le permitirían a Carvajal llegar al último partido de Liga que disputará el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu frente al Athletic.

Por tanto, se perderá con seguridad los choques frente al Espanyol, Barcelona y Oviedo, será duda ante el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán y reaparecería para la última jornada contra el Athletic.

El contrato de Dani Carvajal con el Real Madrid finaliza el 30 de junio, todavía no hay noticias sobre una posible renovación y el choque contra el Athletic podría ser el de su despedida ante su afición después de trece temporadas en el club blanco.

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Carvajal... ¿Adiós a todo?

Hay carreras que se cuentan en línea recta y otras que, de pronto, se llenan de curvas. La de Dani Carvajal ha sido, durante años, una autopista de éxitos en el carril derecho del Real Madrid. Pero ahora, cuando el calendario aprieta y el destino exige el último esfuerzo, el cuerpo le niega el paso.

Carvajal vive uno de esos momentos ingratos que el fútbol reserva incluso a los más fiables. Nada fluye. La fortuna, tantas veces compañera de viaje, se ha bajado en marcha. El último parte médico habla de una fisura en la falange distal del quinto dedo del pie derecho. Dos semanas, mínimo, fuera de combate. En mayo, eso es casi una eternidad.

*Información EFE.

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