Caso Litzy Cordón: Tribunal declara culpable a Kevin Rivas

El Tribunal de Mayor Riesgo "B", declaró culpable a Kevin Rivas Cordón de los delitos de asesinato y plagio o secuestro de la estudiante universitaria, Litzy Amelia Cordón Guardado.
El Tribunal consideró que el Ministerio Público (MP) presentó los medios de prueba suficientes para acreditar que Rivas Cordón participó en los hechos que derivaron en la muerte de Litzy, ocurrido en 2020 en un sector del departamento de Zacapa.
Tras ser encontrado culpable de los delitos, el Tribunal de Mayor Riesgo "B" condenó a 70 años a de prisión a Kevin Rivas Cordón por los delitos de asesinato y plagio o secuestro.
El pasado 27 de mayo, la Fiscalía solicitó una pena de 112 años de prisión contra el sindicado, siendo 50 por el cargo de secuestro, 50 por asesinato y 12 por violación, y reiteró que existen elementos para respaldar su presunta responsabilidad en este atroz crimen, ocurrido en 2020.
Hace algunas semanas, el acusado brindó una declaración ante el tribunal, en la que negó su implicación en los hechos delictivos y responsabilizó a dos de sus familiares de estar detrás del crimen.
Crimen
El cuerpo de Litzy Cordón apareció un día después de que fuera reportada como desaparecida e incluso se activó una alerta Isabel-Claudina.
La joven de 20 años había sido vista por última vez en el caserío Barranca Seca, Teculután, Zacapa, el 5 de octubre, según se indicaba en la alerta.
Ese mismo día la familia de la víctima recibió una llamada en la cual se exigió la entrega de Q5 millones para no hacerle daño a ella.
Su localización se dio en horas de la madrugada del 6 de octubre, en un sector de la aldea La Vega, en esa misma localidad.
Según se conoció, la joven era estudiante universitaria de la carrera de Trabajo Social.
Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas, 89.7*