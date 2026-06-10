Pedro Duque obtiene medidas sustitutivas en caso CHN

El Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal resolvió este miércoles, 10 de junio, otorgarle medidas sustitutivas a Pedro Duque, presunto líder de la estructura que desfalcó más de 22.5 millones de quetzales al banco Crédito Hipotecario Nacional (CHN).
La petición de los abogados del procesado fue conocida durante una audiencia que se llevó a cabo en horas de la mañana. Las medidas contemplan arresto domiciliario en el departamento de Guatemala, uso de brazalete de control telemático, arraigo y el pago de una caución económica del 1% de lo presuntamente desfalcado al banco.
El Ministerio Público (MP) vincula a Duque con acciones ilícitas que llevaron a defraudar a la referida entidad bancaria. Mientras tanto, la defensa ha reiterado que no existían bases sólidas para señalarlo de haber incurrido en ilícitos.
Sin embargo, el juez a cargo analizó los planteamientos y elementos expuestos, tras lo cual resolvió en marzo pasado que el sindicado deberá enfrentar proceso penal por los delitos de estafa propia en forma continuada, asociación ilícita y lavado se dinero u otros activos.
Desfalco millonario
El caso relacionado con las anomalías en el Crédito Hipotecario Nacional fue revelado el pasado 30 de octubre por el Ministerio Público (MP), que empezó las investigaciones en seguimiento de una denuncia que planteó la propia entidad financiera.
El jefe de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, Keyver Sical, explicó que en la querella que ingresó al MP a inicios de 2025, se expuso que se detectó que funcionarios y empleados habrían utilizado una diagramación en específico para cometer el desfalco por aproximadamente 20 millones de quetzales.
En cuanto a la forma de operar de este grupo, se indicó que se autorizaron extrafinanciamientos de hasta Q400 mil a personas que no tenían el perfil determinado para cubrir esos altos montos. Además, se determinó que mientras de la estructura acudían junto con los supuestos clientes para cobrarlos en efectivo.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7