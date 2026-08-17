 Retumbos en Zona 16: Explicación de Insivumeh
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¿Qué provoca los retumbos en zona 16? Insivumeh explica los resultados

Autoridades revelan qué estaría provocando los retumbos en zona 16.

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Retumbos en Hacienda Real no corresponden a actividad sísmica tectónica, informa INSIVUMEH., Conred.
Retumbos en Hacienda Real no corresponden a actividad sísmica tectónica, informa INSIVUMEH. / FOTO: Conred.
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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó este lunes 17 de agosto sobre los resultados de la evaluación realizada en el sector de Hacienda Real, zona 16 de la Ciudad de Guatemala, luego de los reportes de retumbos y vibraciones percibidos por vecinos.

La evaluación fue desarrollada por especialistas de los equipos de Geología y Geofísica Aplicada del Insivumeh, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred). De acuerdo con el informe técnico, en los sectores inspeccionados no se encontró evidencia de cavidades ni de movimientos en masa recientes.

El documento establece además que los fenómenos reportados por los vecinos no corresponden a actividad sísmica de origen tectónico. Los especialistas los asociaron principalmente con un proceso de deformación o reacomodamiento del terreno.

Como parte de las evaluaciones de campo, los equipos utilizaron herramientas especializadas, entre ellas un radar de penetración terrestre (GPR) y un dron. Estos recursos permitieron analizar las condiciones del subsuelo, reconocer las características del área e identificar posibles movimientos en masa.

El Insivumeh también instaló un sensor en el sector para registrar y medir las vibraciones. Este equipo permitirá obtener información instrumental y dar seguimiento a la actividad reportada por los habitantes.

Autoridades mantienen monitoreo

Aunque la evaluación no identificó evidencia de cavidades ni movimientos en masa recientes, las autoridades indicaron que continuarán con el monitoreo y análisis de la información obtenida.

La Conred recomendó a los vecinos mantener preparada la Mochila de las 72 horas, revisar y activar el Plan Familiar de Respuesta y mantenerse informados mediante los canales oficiales. También pidió atender las indicaciones de las autoridades locales y poner en práctica la autoevacuación en caso de que sea necesario.

A las autoridades departamentales y municipales se les recomendó mantener un monitoreo permanente de los reportes del Insivumeh y la Conred, además de verificar y socializar los planes de respuesta, las zonas seguras y las rutas de evacuación.

Las instituciones también pidieron fortalecer la difusión de información preventiva entre los vecinos y atender las recomendaciones del personal especializado.

El Insivumeh señaló que continuará con el seguimiento técnico de las condiciones del área y con el análisis de los registros obtenidos para brindar información científica y oportuna.

Ante cualquier emergencia o desastre, la población puede activar el Sistema Conred a través del número de emergencia nacional 119.

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