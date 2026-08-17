 Condición de CR7 en acuerdo con Georgina Rodríguez
Farándula

La millonaria condición que habría aceptado CR7 en su acuerdo prenupcial con Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sorprendieron al confirmar su boda en agosto de 2026.

Compartir:
Georgina Rodríguez,
Georgina Rodríguez / FOTO:
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ya son oficialmente marido y mujer, pero además de la esperada boda, un detalle de su matrimonio ha despertado gran interés: la pareja decidió establecer un acuerdo prenupcial bajo el régimen de separación de bienes. El futbolista portugués y la modelo e influencer contrajeron matrimonio civil el 11 de agosto de 2026, durante una ceremonia privada celebrada en Cascais, Portugal.

De acuerdo con documentos matrimoniales citados por medios internacionales, ambos acudieron a una notaría de Lisboa el día anterior a la boda para formalizar el acuerdo patrimonial. La decisión de casarse por separación de bienes significa que cada uno mantiene la propiedad de los bienes que posee individualmente, tanto los adquiridos antes del matrimonio como aquellos que correspondan a cada uno posteriormente.

Esta medida cobra especial relevancia debido al enorme patrimonio de Cristiano Ronaldo y a los diferentes negocios y proyectos profesionales que ambos han desarrollado durante su relación. Sin embargo, algunos reportes han revelado supuestos detalles adicionales del acuerdo que todavía no han sido confirmados públicamente por la pareja.

Entre ellos destaca una pensión mensual de alrededor de 100 mil euros para Georgina Rodríguez en caso de una eventual separación.  También se ha señalado que una de las propiedades familiares en Madrid quedaría para la modelo.

Más de la boda de Georgina Rodríguez

Estas versiones proceden de reportes de prensa y deben tomarse como información no confirmada oficialmente. Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez comenzaron su relación en 2016 y anunciaron su compromiso en 2025. Finalmente, dieron el paso al matrimonio en una ceremonia reservada, rodeados de sus hijos y un reducido grupo de personas cercanas.

La fecha también tuvo un significado especial: coincidió con los 10 años desde que se conocieron en una tienda Gucci de Madrid.

Muere famosa reina de belleza a los 26 años, justo el día de su cumpleaños

La inesperada muerte de una reconocida reina de belleza a los 26 años ha causado conmoción entre sus seguidores y el mundo de los certámenes.

Posteriormente, la pareja compartió imágenes de su boda y acudió al Santuario de Fátima para recibir una bendición religiosa. Así, mientras su historia de amor entra en una nueva etapa, el acuerdo prenupcial de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez deja claro que ambos optaron por mantener una estructura patrimonial independiente y proteger sus respectivos bienes.

En Portada

EN IMÁGENES. Guatemala celebra el Día Nacional de la Bandera con orgullo y civismot
Nacionales

EN IMÁGENES. Guatemala celebra el Día Nacional de la Bandera con orgullo y civismo

11:49 AM, Ago 17
Presidente de postuladora para Contralor: El punto crítico va a ser la tabla de gradaciónt
Nacionales

Presidente de postuladora para Contralor: "El punto crítico va a ser la tabla de gradación"

10:47 AM, Ago 17
Guatemala y México firman acuerdo para prevenir y combatir los incendios forestalest
Nacionales

Guatemala y México firman acuerdo para prevenir y combatir los incendios forestales

01:05 PM, Ago 17
Guatemala registra un promedio de 10 víctimas de violencia cada día en agostot
Nacionales

Guatemala registra un promedio de 10 víctimas de violencia cada día en agosto

09:50 AM, Ago 17
Rodri asegura que es un sueño llegar al Barcelonat
Deportes

Rodri asegura que es "un sueño" llegar al Barcelona

12:56 PM, Ago 17

Temas

GuatemalaMundial 2026FútbolDestacadasNoticias de GuatemalaFIFAEstados UnidosPNCArgentina#liganacionalredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar