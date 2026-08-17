Condición de CR7 en acuerdo con Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ya son oficialmente marido y mujer, pero además de la esperada boda, un detalle de su matrimonio ha despertado gran interés: la pareja decidió establecer un acuerdo prenupcial bajo el régimen de separación de bienes. El futbolista portugués y la modelo e influencer contrajeron matrimonio civil el 11 de agosto de 2026, durante una ceremonia privada celebrada en Cascais, Portugal.
De acuerdo con documentos matrimoniales citados por medios internacionales, ambos acudieron a una notaría de Lisboa el día anterior a la boda para formalizar el acuerdo patrimonial. La decisión de casarse por separación de bienes significa que cada uno mantiene la propiedad de los bienes que posee individualmente, tanto los adquiridos antes del matrimonio como aquellos que correspondan a cada uno posteriormente.
Esta medida cobra especial relevancia debido al enorme patrimonio de Cristiano Ronaldo y a los diferentes negocios y proyectos profesionales que ambos han desarrollado durante su relación. Sin embargo, algunos reportes han revelado supuestos detalles adicionales del acuerdo que todavía no han sido confirmados públicamente por la pareja.
Entre ellos destaca una pensión mensual de alrededor de 100 mil euros para Georgina Rodríguez en caso de una eventual separación. También se ha señalado que una de las propiedades familiares en Madrid quedaría para la modelo.
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Estas versiones proceden de reportes de prensa y deben tomarse como información no confirmada oficialmente. Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez comenzaron su relación en 2016 y anunciaron su compromiso en 2025. Finalmente, dieron el paso al matrimonio en una ceremonia reservada, rodeados de sus hijos y un reducido grupo de personas cercanas.
La fecha también tuvo un significado especial: coincidió con los 10 años desde que se conocieron en una tienda Gucci de Madrid.
Posteriormente, la pareja compartió imágenes de su boda y acudió al Santuario de Fátima para recibir una bendición religiosa. Así, mientras su historia de amor entra en una nueva etapa, el acuerdo prenupcial de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez deja claro que ambos optaron por mantener una estructura patrimonial independiente y proteger sus respectivos bienes.