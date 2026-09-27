 Despertarse a las 3 de la mañana causas y señales de alerta
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Por qué algunas personas se despiertan a las 3 de la mañana y cuándo puede ser una señal de alerta

Este hábito, que ocurre con más frecuencia de lo que parece, tiene varias explicaciones que vale la pena conocer.

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3 de la mañana, Google
3 de la mañana / FOTO: Google
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Despertarse repetidamente a las 3 de la mañana puede resultar inquietante, pero este fenómeno no necesariamente significa que exista un problema grave de salud.  Especialistas en medicina del sueño señalan que los despertares nocturnos pueden estar relacionados con cambios normales del organismo, estrés, alteraciones hormonales o trastornos del sueño.

De acuerdo con especialistas consultados por Infobae, despertarse durante la madrugada es más frecuente a partir de la mediana edad.  Además, dormir ocho horas no significa necesariamente permanecer dormido de forma continua durante toda la noche.

Una de las explicaciones está relacionada con las fases del sueño. Durante la primera parte de la noche suele concentrarse una mayor cantidad de sueño profundo, mientras que hacia la madrugada predominan etapas más ligeras.  Esto hace que ruidos, luz, temperatura o incluso los movimientos de otra persona puedan provocar un despertar con mayor facilidad.

Cabe destacar que, el ritmo circadiano también tiene un papel importante dentro de esta acción.  El cortisol, una hormona relacionada con la respuesta del organismo al estrés, disminuye durante la noche y comienza a aumentar antes del amanecer como parte del proceso natural de preparación para despertar.

¿Te despiertas a las 3 de la mañana?

Otra causa frecuente es el estrés. Una persona puede quedarse dormida con normalidad, pero despertarse después de varias horas y comenzar a pensar en problemas laborales, familiares o asuntos pendientes. La preocupación por no poder volver a dormir puede generar un círculo difícil de romper: el despertar provoca ansiedad y esa ansiedad dificulta recuperar el sueño.

En mujeres que atraviesan la perimenopausia o menopausia, las variaciones hormonales pueden hacer que el sueño sea más ligero y fragmentado. Los sofocos y la sudoración nocturna también pueden provocar despertares.

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Sin embargo, cuando los episodios son frecuentes, también pueden estar relacionados con afecciones como la apnea obstructiva del sueño, el insomnio o el síndrome de piernas inquietas.  Los ronquidos fuertes, pausas respiratorias, jadeos durante la noche, boca seca, dolor de cabeza al despertar y somnolencia durante el día son señales que deben comentarse con un médico.

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