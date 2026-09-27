 Cinta inclinada vs escalador
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Cinta inclinada o escalador: ¿cuál quema más calorías y fortalece mejor las piernas?

Entrenar en cinta con inclinación o utilizar el escalador son dos alternativas populares para mejorar la condición cardiovascular y trabajar las piernas.

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Cinta inclinada o escalador, Instagram
Cinta inclinada o escalador / FOTO: Instagram
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Cuando se busca quemar calorías, fortalecer las piernas y mejorar la resistencia, tanto la cinta inclinada como el escalador pueden formar parte de una rutina efectiva.  La diferencia está principalmente en la intensidad, la duración y el objetivo de cada entrenamiento.

De acuerdo con especialistas consultados por Infobae, el escalador puede generar una mayor demanda cardiovascular y muscular por minuto, debido a que obliga a elevar repetidamente el peso corporal. Este ejercicio trabaja especialmente los glúteos y cuádriceps, aunque también genera una mayor fatiga localizada en las piernas.

Según datos del American Council on Exercise, una persona de aproximadamente 68 kilos puede gastar unas 272 calorías al subir escaleras durante 30 minutos. Por esta razón, puede resultar una alternativa interesante para quienes tienen poco tiempo y buscan elevar rápidamente la intensidad del entrenamiento.

La cinta de correr con inclinación también aumenta considerablemente la exigencia respecto a caminar en una superficie plana. Al elevar la pendiente, el cuerpo debe trabajar contra la gravedad, lo que incrementa el esfuerzo. Esta modalidad activa principalmente glúteos, gemelos e isquiotibiales, mientras que la posibilidad de controlar tanto la velocidad como la inclinación permite adaptar el ejercicio a diferentes niveles de condición física.

¿Caminadora o escaladora?

Una de sus ventajas es que permite realizar sesiones más largas y mantener bajo control la intensidad.  Por ello, puede ser una opción adecuada para quienes buscan acumular mayor volumen de ejercicio cardiovascular.

En condiciones similares, el escalador puede quemar más calorías por minuto debido al esfuerzo necesario para levantar continuamente el peso corporal. Sin embargo, esto no significa que siempre produzca un mayor gasto total.

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Este hábito, que ocurre con más frecuencia de lo que parece, tiene varias explicaciones que vale la pena conocer.

La duración de la sesión, el peso de la persona, la velocidad y la intensidad son factores determinantes. Una caminata prolongada con una inclinación considerable podría terminar generando un gasto calórico superior al de una sesión corta en el escalador. Los especialistas también plantean que no es necesario elegir exclusivamente una. Alternar 15 minutos de cinta inclinada y 15 minutos de escalador permite cambiar el estímulo muscular y cardiovascular durante la misma sesión.

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