 Reportan temblor de 4.1 grados durante la madrugada
Nacionales

Reportan temblor de 4.1 grados durante la madrugada

Según datos del Insivumeh, el movimiento sísmico tuvo lugar a las 2:20:35 horas de este domingo.

Compartir:
El temblor más reciente no causó alarma entre la población., Archivo.
El temblor más reciente no causó alarma entre la población. / FOTO: Archivo.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) reportó que, durante la madrugada de este domingo, 27 de septiembre de 2026, se registró un temblor de 4.1 grados con epicentro en el Océano Pacífico, frente a las costas de México y San Marcos.

Los cuerpos de socorro no reportaron daños por el movimiento de tierra; tampoco hablaron de que el sismo haya causado alarma entre la población.

El ente científico aseguró que el temblor ocurrió a 75 kilómetros de la cabecera departamental de Retalhuleu, 77 kilómetros de la cabecera de San Marcos y 93 kilómetros de la cabecera de Mazatenango.

El Insivumeh agregó que el temblor ocurrió cuando el reloj marcó las 02 horas con 20 minutos y 35 segundos. Cabe resaltar que aunque en su alerta el Insivumeh indicó que el temblor fue de 4.1 grados, en su boletín oficial indicó que fue de 4.2.

Video: Accidente genera riña callejera en la subida de Villalobos

Dos hombres forcejearon en pleno tránsito de la carretera al Pacífico, después de una colisión entre un carro y una motocicleta.

¿Qué hacer en caso de temblor?

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recordó que Guatemala es un país con alta actividad sísmica, debido a su ubicación geográfica y la interacción de las placas tectónicas que la atraviesan.

La entidad recomendó que cada hogar cuente con un Plan Familiar de Respuesta, y en caso de temblor, identifique las zonas seguras dentro de la vivienda, conozca las rutas de evacuación y tenga preparada la mochila de las 72 horas.

La mochila de las 72 horas debe contar con agua, alimentos no perecederos, documentos importantes, medicamentos, linterna, radio y otros insumos básicos, informó Conred.

La entidad agregó que la preparación anticipada permite actuar con mayor rapidez durante una emergencia.

Durante un sismo, es importante mantener la calma, alejarse de ventanas, estanterías y objetos que puedan caer, y resguardarse en un lugar seguro", subrayaron.

"Si es necesario evacuar, debe hacerse de forma ordenada, sin correr ni empujar. Una vez finalizado el movimiento, se recomienda verificar si existen daños en la vivienda, estar atentos a posibles réplicas y seguir únicamente las indicaciones emitidas por las autoridades", solicitaron.

Foto embed
El sismo no causó daños. - Insivumeh.

En Portada

Guatemala registró dos temblores durante la madrugadat
Nacionales

Guatemala registró dos temblores durante la madrugada

06:58 AM, Sep 29
Vehículos de transporte pesado con fallas complican tránsito en Villa Nuevat
Nacionales

Vehículos de transporte pesado con fallas complican tránsito en Villa Nueva

06:33 AM, Sep 29
Jehú Fajardo: Siempre vamos a dar todo por nuestro paíst
Deportes

Jehú Fajardo: "Siempre vamos a dar todo por nuestro país"

07:32 AM, Sep 29
Guatemala niega que aeronave militar violara el espacio aéreo de Belicet
Nacionales

Guatemala niega que aeronave militar violara el espacio aéreo de Belice

07:39 AM, Sep 29
El Bolillo Gómez pone en duda su continuidad tras la goleada de Guatemalat
Deportes

El "Bolillo" Gómez pone en duda su continuidad tras la goleada de Guatemala

07:15 AM, Sep 29

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCEstados UnidosFutbol GuatemaltecoLiga NacionalEE.UU.ComunicacionesReal Madridredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar