Reportan temblor de 4.1 grados durante la madrugada

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) reportó que, durante la madrugada de este domingo, 27 de septiembre de 2026, se registró un temblor de 4.1 grados con epicentro en el Océano Pacífico, frente a las costas de México y San Marcos.
Los cuerpos de socorro no reportaron daños por el movimiento de tierra; tampoco hablaron de que el sismo haya causado alarma entre la población.
El ente científico aseguró que el temblor ocurrió a 75 kilómetros de la cabecera departamental de Retalhuleu, 77 kilómetros de la cabecera de San Marcos y 93 kilómetros de la cabecera de Mazatenango.
El Insivumeh agregó que el temblor ocurrió cuando el reloj marcó las 02 horas con 20 minutos y 35 segundos. Cabe resaltar que aunque en su alerta el Insivumeh indicó que el temblor fue de 4.1 grados, en su boletín oficial indicó que fue de 4.2.
¿Qué hacer en caso de temblor?
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recordó que Guatemala es un país con alta actividad sísmica, debido a su ubicación geográfica y la interacción de las placas tectónicas que la atraviesan.
La entidad recomendó que cada hogar cuente con un Plan Familiar de Respuesta, y en caso de temblor, identifique las zonas seguras dentro de la vivienda, conozca las rutas de evacuación y tenga preparada la mochila de las 72 horas.
La mochila de las 72 horas debe contar con agua, alimentos no perecederos, documentos importantes, medicamentos, linterna, radio y otros insumos básicos, informó Conred.
La entidad agregó que la preparación anticipada permite actuar con mayor rapidez durante una emergencia.
Durante un sismo, es importante mantener la calma, alejarse de ventanas, estanterías y objetos que puedan caer, y resguardarse en un lugar seguro", subrayaron.
"Si es necesario evacuar, debe hacerse de forma ordenada, sin correr ni empujar. Una vez finalizado el movimiento, se recomienda verificar si existen daños en la vivienda, estar atentos a posibles réplicas y seguir únicamente las indicaciones emitidas por las autoridades", solicitaron.