Hernández asegura que Xelajú perdió por sus propios errores

Xelajú MC vivió una noche complicada en el estadio Mario Camposeco, donde cayó 2-3 ante Comunicaciones por la jornada 11 del Apertura 2026, en un partido marcado por la intensidad, los goles, las expulsiones, los lesionados y la polémica. La derrota representó un duro golpe para el conjunto dirigido por Roberto Hernández, mientras que para los cremas significó un importante impulso anímico fuera de casa.
Tras el encuentro, el técnico de Xelajú, Roberto Hernández, analizó los principales factores que terminaron condicionando el resultado y señaló especialmente las expulsiones de Ernesto Monreal y Mynor de León. "Hoy la intensidad fue a más, con dos expulsiones que seguramente cambiaron mucho el desarrollo del partido. Más que preguntarnos qué pasó, porque creo que todos lo vimos, debemos preguntarnos cómo hacer para que no vuelva a pasar", explicó el estratega.
Roberto Hernández reconoce que las rojas condicionaron el partido
Hernández consideró que su equipo había tenido un buen desempeño durante la primera mitad y que las tarjetas rojas modificaron por completo el escenario del encuentro. "Creo que habíamos hecho un partido muy, muy bueno en el primer tiempo, como regularmente lo hace el equipo. Nos pusimos arriba en el marcador muy bien. Yo creo que, de no ser por las expulsiones, hoy sí creo que la primera, la de Neto (Monreal), fue un error completamente nuestro. Esa no es una acción de intensidad, sino de desconcentración. La de Mynor (de León) sí pasa a ser una acción demasiado intensa por las condiciones de la lluvia y todo lo demás", señaló.
El entrenador también se refirió al arbitraje de Mario Escobar y cuestionó algunas decisiones tomadas durante el partido, aunque dejó claro que no atribuyó la derrota únicamente a la actuación arbitral. "Sí creo que las expulsiones fueron muy condicionantes, muy fuertes las dos, sobre todo la primera, porque nos cambia el panorama. Es muy difícil de analizar, porque no es tanto el funcionamiento, sino la posibilidad de estar con un jugador menos, con dos jugadores menos y con un árbitro con cuya forma de dirigir cuesta mucho trabajo asimilar", manifestó. Sobre una de las situaciones que protagonizó con el árbitro, agregó: "Porque a mí me amonesta cuando, en la primera acción que yo considero que es un jalón y una falta, simplemente le digo: ‘¿Y no lo vas a amonestar?’. Y al que amonesta es a mí". Sin embargo, reconoció: "Pero, en fin, no por eso perdimos el juego. Lo perdimos porque nos expulsan a dos jugadores muy valiosos e importantes".
Pese a la frustración por la derrota, Hernández aseguró que mantiene la confianza en el crecimiento de Xelajú y admitió que uno de los principales aspectos por corregir será evitar que el equipo termine los partidos con inferioridad numérica. "Tengo coraje, tengo enojo, tengo frustración, todo eso, pero tengo muchas ganas todavía. Tengo muchas ganas y mucha ilusión de que este equipo siga creciendo y de mostrar realmente la cara que necesitamos que este equipo tenga. Yo creo que hemos ido creciendo futbolísticamente. Sí hay que mejorar en esa intensidad para empezar los partidos con 11 y terminarlos con 11", afirmó.
Finalmente, el técnico ofreció disculpas a la afición y fue contundente sobre la necesidad de corregir: "Sí necesitamos corregir las expulsiones. No puede ser que sigamos teniendo expulsados cada partido, porque eso demerita muchísimo el trabajo que se está haciendo dentro del terreno de juego". Y cerró con un mensaje para los seguidores: "Hoy, de alguna manera, quiero ofrecerle a la afición una disculpa, porque el equipo no puede terminar un partido con nueve jugadores. En ninguna cancha, en ninguna circunstancia".