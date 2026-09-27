 Aisha Solórzano anota triplete en el triunfo de Juárez
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Aisha Solórzano anota triplete en el triunfo de Juárez ante Tijuana

La futbolista guatemalteca vive un gran momento en la Liga MX Femenil, pues lleva 5 goles en sus últimos dos partidos.

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Aisha Solórzano hizo tres goles en el triunfo de Juárez ante Xolos - FC Juárez
Aisha Solórzano hizo tres goles en el triunfo de Juárez ante Xolos / FOTO: FC Juárez
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La delantera guatemalteca Aisha Solórzano volvió a ser la gran protagonista de las Bravas del FC Juárez al firmar un hat-trick en la goleada 5-1 sobre las Xolas de Tijuana, en la jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. El encuentro, disputado en el Estadio Olímpico Benito Juárez, quedó definido desde el primer tiempo con el tanto inicial de Aurélie Kaci y las dos primeras anotaciones de Solórzano. Tras el descuento de Trudi Carter, la chapina completó su triplete y Blanca Solís cerró el marcador de penalti. Con este resultado, Juárez encadenó su sexta victoria consecutiva y se consolidó en la parte alta de la tabla.

La actuación de Solórzano no fue un hecho aislado. En el partido anterior había marcado un doblete ante León, de modo que ahora suma cinco goles en sus últimos dos compromisos. Esa racha la coloca como la máxima goleadora de su equipo en lo que va del torneo y confirma su peso como referencia ofensiva de las Bravas. Más allá de la cantidad, llamó la atención su variedad: empujó un rebote, definió con zurda tras un pase filtrado y remató con derecha al entrar por la banda izquierda.

Triplete especial para Aisha Solórzano

El triplete tuvo, además, un sabor especial. Solórzano militó en Tijuana antes de su paso por la NWSL y de su regreso a México con Juárez, de manera que el hat-trick se produjo justamente ante uno de sus exequipos. Esa circunstancia dio un matiz extra a la noche, porque la delantera no solo resolvió el partido, sino que lo hizo frente a un rival que conoce de cerca. Para las Xolas, el contraste fue evidente: el mismo nombre que alguna vez las impulsó desde el ataque ahora las sentenció desde el otro lado.

Con este triunfo, Juárez reforzó su racha y su imagen de equipo sólido, mientras Solórzano sigue creciendo como figura del certamen. Su consistencia goleadora, unida a la capacidad de aparecer en momentos clave, la mantiene como una de las atacantes más determinantes de la Liga MX Femenil. El 5-1 ante Tijuana no solo suma tres puntos: también deja constancia de un momento dulce para la guatemalteca y para unas Bravas que no sueltan el ritmo.

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Anotación de Aisha Solórzano en la Liga MX ante León - FC Juárez

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