 Resultado Marquense vs. Malacateco, fecha 11, Apertura 2026
Deportes

Óscar Linton da triunfo valioso a Deportivo Marquense

Los “Leones Amarillos del Occidente” llegan a su quinto triunfo en el campeonato y están, por el momento, en el top 6.

Compartir:
Óscar Linton celebrando gol ante Malacateco
Óscar Linton celebrando gol ante Malacateco / FOTO: Diego José Vásquez
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Una edición más del "Clásico de la Amistad" se realizó esta noche en el estadio Marquesa de la Ensenada de San Marcos, donde los "Leones Amarillos del Occidente" del Deportivo Marquense del técnico mexicano Julio Naya recibieron a los "Toros" del Deportivo Malacateco del estratega nacional Carlos Robles.

El "Clásico de la Amistad" entre los dos equipos del mismo departamento era parte del cierre de la primera vuelta (fecha 11) de la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala.

Con un escenario deportivo a medio gas, respecto al apoyo del aficionado, ambos clubes salieron con la intención de hacer el mejor de los partidos, pero en los primeros minutos de juego ambos no lograban calentar los motores.

Apertura 2026: Marquense 1-0 Malacateco

Pasados los primeros 20 minutos, los ataques fueron más constantes y los remates a puerta ya se hacían sentir, aunque sin mucho peligro para los arqueros Gustavo Guadalupe y Abel Guzmán.

El Football Video Support (FVS) también tuvo su protagonismo en la primera parte cuando el técnico de los visitantes, Carlos Robles, buscaba la expulsión de Elías Enoc Vásquez por supuestamente una falta sobre el portero Guzmán, pero el árbitro Stib Morales no concedió la falta.

Las mejores jugadas de gol fueron para Marquense, y en especial para Erick Sánchez. Al 37, en un centro de Carlos Santos que fue encontrado por Erick Sánchez, terminó con una maravillosa atajada de Guzmán. Y al 42, Sánchez, solo frente a la portería envío un remate mal acomodado por encima de la portería de Abel y de esta forma desaprovechó por segunda vez, la oportunidad de abrir el marcador.   

Triunfo de Marquense 

La segunda parte comenzó con dos protagonistas: Abel Guzmán y Elio Velásquez. Al 47 Guzmán le atajó un buen remate a Velásquez y al 50, nuevamente Elio tuvo la oportunidad de abrir el marcador, pero el meta de Malacateco seguía brillando en el pórtico visitante.

El técnico Julio Naya practicaba varios cambios, los cuales le dieron otro ritmo de juego a los "Leones Amarillos del Occidente", que fueron más intensos en los ataques de los locales, pero el gol no se le daba al cuadro de la cabecera departamental de San Marcos.

Al 65 aparecía Denilson Ochaeta para que con un cabezazo volver a exigir a Guzmán.

Segundos después otro cabezazo de Ochaeta dejó bien ubicado a Óscar Linton, quien puso el 1-0 y con ello merecidamente se adelantaba Marquense en el marcador, situación que llegaría así a la parte final dándole a los "Leones Amarillos del Occidente" tres valiosos puntos. 

Marquense logró su quinto triunfo, más un empate, alcanzó los 16 puntos, y por el momento están ubicados en la casilla cinco, y podría quedar en el top 6 al finalizar la fecha 11. 

Apertura 2026: Marquense vs. Malacateco | Diego José Vásquez

Apertura 2026: Marquense vs. Malacateco / Diego José Vásquez

Apertura 2026: Marquense vs. Malacateco | Diego José Vásquez

Apertura 2026: Marquense vs. Malacateco / Diego José Vásquez

Apertura 2026: Marquense vs. Malacateco | Diego José Vásquez

Apertura 2026: Marquense vs. Malacateco / Diego José Vásquez

Apertura 2026: Marquense vs. Malacateco | Diego José Vásquez

Apertura 2026: Marquense vs. Malacateco / Diego José Vásquez

Apertura 2026: Marquense vs. Malacateco | Diego José Vásquez

Apertura 2026: Marquense vs. Malacateco / Diego José Vásquez

Apertura 2026: Marquense vs. Malacateco | Diego José Vásquez

Apertura 2026: Marquense vs. Malacateco / Diego José Vásquez

Apertura 2026: Marquense vs. Malacateco | Diego José Vásquez

Apertura 2026: Marquense vs. Malacateco / Diego José Vásquez

Apertura 2026: Marquense vs. Malacateco | Diego José Vásquez

Apertura 2026: Marquense vs. Malacateco / Diego José Vásquez

Apertura 2026: Marquense vs. Malacateco | Diego José Vásquez

Apertura 2026: Marquense vs. Malacateco / Diego José Vásquez

Apertura 2026: Marquense vs. Malacateco | Diego José Vásquez

Apertura 2026: Marquense vs. Malacateco / Diego José Vásquez

En Portada

Guatemala registró dos temblores durante la madrugadat
Nacionales

Guatemala registró dos temblores durante la madrugada

06:58 AM, Sep 29
Vehículos de transporte pesado con fallas complican tránsito en Villa Nuevat
Nacionales

Vehículos de transporte pesado con fallas complican tránsito en Villa Nueva

06:33 AM, Sep 29
Jehú Fajardo: Siempre vamos a dar todo por nuestro paíst
Deportes

Jehú Fajardo: "Siempre vamos a dar todo por nuestro país"

07:32 AM, Sep 29
Guatemala niega que aeronave militar violara el espacio aéreo de Belicet
Nacionales

Guatemala niega que aeronave militar violara el espacio aéreo de Belice

07:39 AM, Sep 29
El Bolillo Gómez pone en duda su continuidad tras la goleada de Guatemalat
Deportes

El "Bolillo" Gómez pone en duda su continuidad tras la goleada de Guatemala

07:15 AM, Sep 29

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCFutbol GuatemaltecoEstados UnidosLiga NacionalEE.UU.ComunicacionesReal Madridredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar