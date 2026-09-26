Resultado Marquense vs. Malacateco, fecha 11, Apertura 2026

Una edición más del "Clásico de la Amistad" se realizó esta noche en el estadio Marquesa de la Ensenada de San Marcos, donde los "Leones Amarillos del Occidente" del Deportivo Marquense del técnico mexicano Julio Naya recibieron a los "Toros" del Deportivo Malacateco del estratega nacional Carlos Robles.
El "Clásico de la Amistad" entre los dos equipos del mismo departamento era parte del cierre de la primera vuelta (fecha 11) de la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala.
Con un escenario deportivo a medio gas, respecto al apoyo del aficionado, ambos clubes salieron con la intención de hacer el mejor de los partidos, pero en los primeros minutos de juego ambos no lograban calentar los motores.
Apertura 2026: Marquense 1-0 Malacateco
Pasados los primeros 20 minutos, los ataques fueron más constantes y los remates a puerta ya se hacían sentir, aunque sin mucho peligro para los arqueros Gustavo Guadalupe y Abel Guzmán.
El Football Video Support (FVS) también tuvo su protagonismo en la primera parte cuando el técnico de los visitantes, Carlos Robles, buscaba la expulsión de Elías Enoc Vásquez por supuestamente una falta sobre el portero Guzmán, pero el árbitro Stib Morales no concedió la falta.
Las mejores jugadas de gol fueron para Marquense, y en especial para Erick Sánchez. Al 37, en un centro de Carlos Santos que fue encontrado por Erick Sánchez, terminó con una maravillosa atajada de Guzmán. Y al 42, Sánchez, solo frente a la portería envío un remate mal acomodado por encima de la portería de Abel y de esta forma desaprovechó por segunda vez, la oportunidad de abrir el marcador.
Triunfo de Marquense
La segunda parte comenzó con dos protagonistas: Abel Guzmán y Elio Velásquez. Al 47 Guzmán le atajó un buen remate a Velásquez y al 50, nuevamente Elio tuvo la oportunidad de abrir el marcador, pero el meta de Malacateco seguía brillando en el pórtico visitante.
El técnico Julio Naya practicaba varios cambios, los cuales le dieron otro ritmo de juego a los "Leones Amarillos del Occidente", que fueron más intensos en los ataques de los locales, pero el gol no se le daba al cuadro de la cabecera departamental de San Marcos.
Al 65 aparecía Denilson Ochaeta para que con un cabezazo volver a exigir a Guzmán.
Segundos después otro cabezazo de Ochaeta dejó bien ubicado a Óscar Linton, quien puso el 1-0 y con ello merecidamente se adelantaba Marquense en el marcador, situación que llegaría así a la parte final dándole a los "Leones Amarillos del Occidente" tres valiosos puntos.
Marquense logró su quinto triunfo, más un empate, alcanzó los 16 puntos, y por el momento están ubicados en la casilla cinco, y podría quedar en el top 6 al finalizar la fecha 11.