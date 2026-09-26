 Perú cae con polémica contra Estados Unidos en Orlando
Deportes

Perú cae con polémica contra Estados Unidos en Orlando

El argentino Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, aprovechó este amistoso para hacer debutar a hasta once jugadores.

Compartir:
Triunfo de Estados Unidos sobre Perú
Triunfo de Estados Unidos sobre Perú / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La selección de Perú perdió este sábado por 4-1 ante la de Estados Unidos en Orlando, pese al gol de Gianluca Lapadula, y lo hizo con polémica en un partido sin VAR desequilibrado en la reanudación por un penalti pitado a Jesús Pretell por un dudoso contacto que, además, ocurrió fuera del área.

Perú celebró el gol de Lapadula en su regreso como internacional tras 18 meses de espera, pero acabó derrotado en el primero de los cuatro partidos que disputará en tierras norteamericanas.

Sucumbió ante las dianas del debutante Justin Ellis, de Malik Tillmann, de Julian Hall, de 18 años, que llevó el apellido de su madre (Zakrzewski) en su camiseta, y de Sebastian Berhalter.

El argentino Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, aprovechó este amistoso para hacer debutar a hasta once jugadores.

Se jugó en Orlando con más de 28 grados centígrados de temperatura y mucha humedad que complicaron el trabajo de ambas selecciones. Para Perú fue el comienzo de una gira de alta intensidad que incluye paradas en Nueva Jersey, en Montreal y Miami antes del regreso a Sudamérica.

Perú se medirá el 29 de septiembre con México en Harrison (Nueva Jersey) antes de desplazarse a Montreal para jugar con Canadá y de volar a Miami para retar a Colombia en el NU Stadium, la casa del Inter Miami de Leo Messi.

Los goles del triunfo de Estados Unidos

Menezes salió con el once esperado y con Lapadula en la delantera. Una apuesta que le premió, porque el ítalo peruano marcó al cuarto de hora para empatar un gol inicial anotado por Justin Ellis, de tan solo 19 años, a los 4 minutos.

Yotún fue el más activo de Perú y entregó a Lapadula la asistencia para el valioso 1-1.

Perú pagó el desgaste físico y le costó aguantar al ritmo en la reanudación, pero fue una decisión polémica que desequilibrar el partido. En el minuto 66, el joven Mathis Albert cayó al borde del área de penalti tras un ligero contacto con Jesús Pretell. Pese a que la jugada parecía fuera del área, el árbitro concedió penalti.

Sin VAR, pese a las protestas, Malik Tillmann lanzó el penalti, cruzó el disparo y anotó el 2-1.

Para la selección peruana fue un golpe psicológico y, cinco minutos después, Hall firmó el gol del 3-1. En el añadido, Berhalter anotó un golazo desde fuera del área que sentenció el choque para los hombres de Mauricio Pochettino.

*Información EFE. 

En Portada

Guatemala registró dos temblores durante la madrugadat
Nacionales

Guatemala registró dos temblores durante la madrugada

06:58 AM, Sep 29
Vehículos de transporte pesado con fallas complican tránsito en Villa Nuevat
Nacionales

Vehículos de transporte pesado con fallas complican tránsito en Villa Nueva

06:33 AM, Sep 29
Jehú Fajardo: Siempre vamos a dar todo por nuestro paíst
Deportes

Jehú Fajardo: "Siempre vamos a dar todo por nuestro país"

07:32 AM, Sep 29
Guatemala niega que aeronave militar violara el espacio aéreo de Belicet
Nacionales

Guatemala niega que aeronave militar violara el espacio aéreo de Belice

07:39 AM, Sep 29
El Bolillo Gómez pone en duda su continuidad tras la goleada de Guatemalat
Deportes

El "Bolillo" Gómez pone en duda su continuidad tras la goleada de Guatemala

07:15 AM, Sep 29

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCFutbol GuatemaltecoEstados UnidosLiga NacionalEE.UU.ComunicacionesReal Madridredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar