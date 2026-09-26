 España estrena su segunda estrella con triunfo en Inglaterra
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España estrena su segunda estrella con triunfo ante Inglaterra

Con remontada incluida, la 'Roja' se llevó tres puntos en al arranque de la UEFA Nations League tras imponerse 2-3 ante el combinado inglés.

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Celebración de España ante Inglaterra en Wembley - EFE
Celebración de España ante Inglaterra en Wembley / FOTO: Agencia EFE
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España debutó con un triunfo agónico y brillante en Wembley. Este sábado 26 de septiembre, en la primera jornada de la UEFA Nations League, la selección de Luis de la Fuente venció a Inglaterra por 3-2 y sumó tres puntos de enorme valor en un escenario exigente. El campeón del mundo no se limitó a administrar una ventaja temprana: tuvo que remontar, sufrir y volver a imponer su fútbol cuando el partido se le había puesto cuesta arriba.

El encuentro arrancó de forma ideal para La Roja. Lamine Yamal adelantó a España a los dos minutos, tras un error defensivo inglés, y el combinado español pareció tomar el control. Sin embargo, Inglaterra reaccionó con fuerza antes del descanso. Anthony Gordon igualó y Harry Kane puso el 2-1 local, en un tramo de máxima intensidad que dejó a los de Tuchel por delante al intermedio. El estadio creyó entonces en la remontada de los Tres Leones, pero el segundo tiempo deparó otra historia.

España remontó y se llevó los tres puntos

España recompuso el equipo, recuperó la pelota y encontró respuestas en ataque. Con criterio en el mediocampo y desborde por bandas, la selección dio la vuelta al marcador y firmó el 2-3 definitivo gracias a los goles de Álex Baena y Mikel Oyarzabal. El carácter del grupo se vio en la capacidad para no descomponerse tras el golpe inicial de la segunda parte del primer acto y para convertir la presión rival en ocasiones propias. Wembley, tan exigente como siempre, acabó silenciado por la eficacia española.

El resultado deja un mensaje claro: esta generación no solo gana cuando el partido fluye, también sabe hacerlo cuando el marcador se tuerce. El estreno en la Liga de Naciones queda marcado por un 3-2 de oficio y talento, tres puntos que pesan en un grupo complicado y la confirmación de que el ciclo inaugurado con el Mundial sigue vivo. Inglaterra exigió hasta el final; España, campeona del mundo, respondió con una victoria de las que construyen temporada.

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