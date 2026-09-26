Observa Saturno en la luna llena de esta noche

El cielo de este sábado 26 de septiembre ofrecerá un espectáculo astronómico que podrá observarse durante la noche, cuando la luna llena de septiembre coincida visualmente con Saturno, el planeta conocido por sus característicos anillos.
El plenilunio, también llamado luna de la cosecha, alcanzará su punto máximo durante esta jornada, aunque el satélite natural ya pudo observarse con gran iluminación desde el viernes y continuará visible durante el domingo.
De acuerdo con información del sitio especializado Star Walk, una de las horas recomendadas para comenzar a observar el fenómeno será alrededor de las 4:49 de la tarde, mientras que otro momento clave se producirá a las 6:29 de la tarde.
La luna no será el único atractivo de la jornada. Saturno aparecerá cerca del satélite natural, ofreciendo la posibilidad de observar ambos cuerpos celestes en una misma zona del cielo.
Consejos para ver la conjunción de la luna y Saturno
El llamado "gigante anillado" podrá distinguirse incluso sin utilizar instrumentos ópticos. A simple vista, se apreciará como un punto brillante de tonalidad dorada ubicado cerca de la luna.
Para quienes deseen observar la conjunción, la recomendación es dirigir la mirada hacia el horizonte este, por donde sale el Sol. Saturno puede identificarse porque su brillo es constante y, a diferencia de las estrellas, no presenta el característico parpadeo.
El planeta ha sido visible durante septiembre y, según la información compartida, continuará siendo observable hasta el final del mes.
La combinación de la luna llena y Saturno permitirá disfrutar de una particular escena astronómica, por lo que quienes tengan cielos despejados podrán aprovechar las primeras horas de la noche para dirigir la mirada hacia el firmamento.