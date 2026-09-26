 Accidente genera riña callejera en la subida de Villa Lobos
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Video: Accidente genera riña callejera en la subida de Villalobos

Dos hombres forcejearon en pleno tránsito de la carretera al Pacífico, después de una colisión entre un carro y una motocicleta.

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Los involucrados pelearon tras un accidente de tránsito. , Captura de pantalla.
Los involucrados pelearon tras un accidente de tránsito. / FOTO: Captura de pantalla.
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Autoridades viales reportaron que un problema vial desató una riña en la vía pública de la subida de Villa Lobos, carretera al Pacífico, durante la mañana de este sábado, 26 de septiembre de 2026. La pelea quedó captada en un video, porque una persona grababa cuando el intercambio de palabras elevó las tensiones, llevando la situación a una pelea callejera.

Las autoridades indicaron que el conductor de una motocicleta y el de un vehículo particular resultaron realizando un altercado que terminó con los golpes.

En el escenario de la riña callejera se pudo observar que un vehículo particular de cuatro ruedas tuvo un accidente con una motocicleta que quedó tirada a un costado de la carretera. Al parecer, ambos conductores se detuvieron para conversar, pero después empezaron a forcejear.

Las imágenes muestran que el vehículo con placas particulares quedó con un retrovisor dañado, mientras la motocicleta quedó tirada.

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Lo que se escucha en el audio de la riña

En el video se escucha que uno de los involucrados en la riña se queja asegurando: "Yo voy aquí tranquilo y aquel en medio resulta"; mientras tanto, el motorista responde "mira manito, me hizo m... mi moto", a lo que el hombre con camiseta blanca responde "vos la tiraste".

En ese momento, se escucha que el motorista agrede al automovilista utilizando su casco y entonces empieza el forcejeo en pleno tráfico, sin importar que varios usuarios pasaban por el área en ese sector, incluyendo varios tráileres con cabezal y furgón.

La pelea ocurrió ante la mirada de otras personas que se preguntaron el momento en el que la discusión dio un giro violento y se convirtió en una riña callejera.

Un tercer hombre que aparecía en la imagen se preguntó ¿vos y que p... pues?, en tono de asombro por el momento en el que los dos implicados empezaron con la pelea callejera.

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Los involucrados pelearon tras un accidente de tránsito. - Captura de pantalla.

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