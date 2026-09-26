 Derrotas dolorosas de la Selección Nacional de Guatemala
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El Jamaica 3-2 Guatemala se suma a las derrotas más dolorosas de la Selección

La Selección de Guatemala ya vivió historias tenebrosas ante Trinidad y Tobago, Surinam, y anoche, le tocó ante Jamaica.

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Selección de Guatemala en Kingston, Jamaica
Selección de Guatemala en Kingston, Jamaica / FOTO: FFG
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Un gol del jamaicano Renaldo Cephas al 90+4 hizo que la Selección Nacional de Guatemala terminar besando el infierno en el inicio de la Nations League Concacaf 2026-2027, en la cual, la "Bicolor" comenzó con el pie izquierdo al caer 3-2 luego de haber trabajado fuertemente para tener el 2-2 a falta de 30 segundos para el final del encuentro.

La derrota de anoche fue una nueva bofetada para los aficionados chapines, quienes a pesar de que la Selección Nacional no ha ganado un partido en el 2026 estaban ilusionados en que se sacara un resultado positivo del estadio Nacional de Jamaica.

Pero la derrota de ayer no es la única dolorosa en la historia del combinado patrio, que registra varios partidos con un final triste y lamentable dado a los errores o fallas defensivas que terminaron con los sueños de un buen resultado en condición de visitante.

¡La historia no cambia! Jamaica derrota a Guatemala en Kingston

La Selección Nacional sigue sin conocer la victoria en lo que va del 2026, ni en amistosos, ni en oficial.

Del cielo al infierno

En la mente del guatemalteco aún está aquel remate cruzado de Gonzalo Romero ante Panamá en el entonces estadio Nacional Mateo Flores y un triunfo histórico 2-1 a pocos segundos del final del partido. Aquella victoria colocaba a Guatemala en zona de clasificación directa a la Copa del Mundo de la FIFA Alemania 2006.

Pero así como se gozó aquel triunfo, Guatemala vivió una primera pesadilla en Trinidad y Tobago durante la misma eliminatoria mundialista (hacia Alemania 2006). Los chapines buscaban un boleto al Mundial en ese camino eliminatorio, y tras hacer un tremendo partido en la isla, al 61 Gonzalo Romero colocaba el 1-2, pero luego, un doblete de Stern John en el 86 y 87 terminó por colocar el 3-2 y triunfo para los locales en el famoso caso en que Gustavo Cabrera era atendido por una hemorragia y posteriormente no le dejaban ingresar.

Otras derrotas

La Nations League de Concacaf ha sido un torneo difícil para Guatemala, no solo porque empezó en la Liga C y poco a poco llegó a la principal, la Liga A, sino porque los resultados de algunos partidos fueron fatales, así como el 3-2 ante Trinidad y Tobago en octubre del 2023.

Goles de Rubio Rubín y Óscar Santis daban parcialmente el 0-2 a Guatemala en apenas media hora de juego, pero luego, goles de Alvin Jones al 36 y de Reon Moore al 54 daban el empate 2-2. Pero Nathaniel James al 89 clavó la estaca al corazón chapín para una dolorosa derrota 3-2.

Luego, pasamos de la Nations League a la eliminatoria mundialista hacia la Copa del Mundo de la FIFA 2026, y el 10 de octubre de 2026 Guatemala visitaba a Surinam y ganaba 0-1 gracias al tanto de Darwin Lom al 75, pero cuando los connacionales se preparaban para un histórico triunfo de visita en eliminatoria mundialista apareció Virgil Misidjan al 90+4 para igualar las acciones. Fue un empate 1-1 que para los guatemaltecos resultó como una derrota.

Y anoche, 25 de septiembre de 2026, Guatemala nuevamente sufre otra dolorosa derrota, esta vez, ante Jamaica por la Nations League. Óscar Santis puso el 0-1 al 2, pero luego empató Jamaica con Kasey Palmer al 37 y se adelantó al 52 con gol de Rumarn Burrell, aunque la "Bicolor" igualó las acciones al 67 con otro tanto de Santis, quien celebró doblete. Pero a falta de un minuto para el final, Renaldo Cephas colocó al 90+4 el definitivo 3-2.

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