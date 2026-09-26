 Lluvias causan accidentes y caídas de árbol este sábado HOY
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Lluvias causan accidentes y caídas de árbol este sábado

Autoridades de tránsito pidieron precaución por el asfalto mojado en varios sectores de la capital y municipios aledaños.

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El accidente del km. 10 de ruta al Atlántico solo dejó daños materiales. , Captura de pantalla.
El accidente del km. 10 de ruta al Atlántico solo dejó daños materiales. / FOTO: Captura de pantalla.
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Las lluvias de este sábado, 26 de septiembre de 2026, generaron varios inconvenientes en la Ciudad de Guatemala y municipios aledaños como Villa Nueva. La Municipalidad de Guatemala reportó las precipitaciones generaron la caída de un árbol en la 14 calle y 13 avenida de la zona 10.

Asimismo, la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva reportó un accidente de tránsito en el kilómetro 10 de la carretera al Pacífico, donde un vehículo derrapó e impactó contra los separadores de concreto del área de Villa Lobos, causando congestionamiento y desorden de los mismos.  

En ambos casos causados por las lluvias, las autoridades gestionaron el apoyo de efectivos que llegaron a trabajar para liberar la vía. En el caso de la zona 10 capitalina, trabajadores de limpia y verde utilizaron varias herramientas para retirar la madera que quedó en la vía pública.

En ese mismo orden, la PMT de Villa Nueva apoyó a los afectados en el accidente de la ruta CA-09 con gestionar grúas que llegaron a reordenar los separadores de concreto. En este lugar, un carro tipo sedán quedó con serios daños en su estructura, aunque no se confirmaron heridos.

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Incidentes por lluvias sin personas heridas

En ambos incidentes, las autoridades no reportaron personas heridas, únicamente daños materiales. En ese sentido, la Policía MT de la Ciudad de Guatemala alertó por fuertes lluvias en varios lugares de la capital.

"Respeta los límites de velocidad, mantén una distancia prudente entre vehículos y evita realizar maniobras bruscas", instaron las autoridades viales.

Asimismo, aconsejaron manejar con cortesía y empatía, solicitaron ceder la vía cuando sea necesario y practicar una conducción responsable, que contribuya a una movilidad más segura para todos.

Tránsito Mixco se unió a los llamados de precaución, asegurando que la visibilidad y las condiciones de la vía pueden verse afectadas por la lluvia.

Mantén una distancia prudente entre vehículos, reduce la velocidad y evita maniobras bruscas", instó Tránsito Mixco.

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El accidente del km. 10 de ruta al Atlántico solo dejó daños materiales. - Captura de pantalla.

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