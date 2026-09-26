 Video: Agresión contra mujer ascensorista causa indignación
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Video: Agresión contra mujer ascensorista causa indignación

La secuencia muestra como el hombre aprovecha su ventaja física para empujar a una joven en un ascensor; además, la insulta con palabras soeces.

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Momento en el que la joven ascensorista es lanzada con un empujón. , Captura de pantalla.
Momento en el que la joven ascensorista es lanzada con un empujón. / FOTO: Captura de pantalla.
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El video de un hombre agrediendo a una mujer que labraba como ascensorista en un edificio de la zona 1 capitalina causó indignación la mañana de este sábado, 26 de septiembre de 2026, aunque las imágenes empezaron a circular desde el pasado viernes.

La secuencia del clip muestra como un hombre vestido de playera celeste, gorra blanca y pantaloneta entra en un ascensor de manera prepotente junto a otras dos personas. En ese momento, la joven ascensorista trata de explicar algo e incluso menciona que "el ascensor se está trabando", a lo que el individuo responde con palabras soeces.

"Usted debería salirse", le dice a la ascensorista el hombre y posteriormente saca la silla en la que la mujer labora y le dice de manera imperativa "pa’ fuera". La trabajadora se queda en la puerta guardando su puesto de trabajo mientras trata de comunicarse vía radio transmisor con otras personas, pero en ese momento recibe otra fuerte amenaza.

El agresor infraganti, captado en el video, repite constantemente "vamos que estamos precisos",  posteriormente la amenaza con empujarla: "La última vez, vamos que estamos precisos... ¿O querés ir a volar debajo de las escaleras?".

"Dele si quiere", respondió la joven que era amedrentada y el hombre no dudó en agredirla de manera violenta y la empuja con fuerza notablemente superior. Posteriormente, el agresor la insulta con palabras soeces.

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Ascensorista queda fuera del elevador

Posteriormente, el video muestra que la joven trabajadora como ascensorista tenía razón, porque cuando el agresor y sus acompañantes se quedan solos en el elevador, el aparato no se mueve o se mueve en otra dirección a la que desean.

Posteriormente, las imágenes muestran como el ascensor llega al destino de los ocupantes y el agresor y sus acompañantes bajan del mismo.

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Momento en el que la joven ascensorista es lanzada con un empujón. - Captura de pantalla.

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