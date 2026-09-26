Hallan armas de fuego y municiones en Santa Elena Barillas

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó el hallazgo de varias armas de fuego, destacando: "que el operativo fue un duro golpe a las estructuras criminales en Villa Canales", poque las acciones se desarrollaron en Santa Elena Barillas. Agregaron que entre lo encontrado hay pistolas, municiones y tolvas.
Los uniformados indicaron que los ilícitos fueron descubiertos por investigadores del Departamento de Delitos Contra la Vida de la (DEIC), durante este sábado, 26 de septiembre de 2026. Las autoridades revelaron que también fueron detenidos dos hombres que ya habían sido capturados en otras ocasiones.
Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) señalaron que en las acciones donde hallaron las armas también recapturaron a José. de 39 años y a Diego de 33. El punto exacto del hallazgo fue la 3ª. avenida de la zona 1 de Santa Elena Barillas, Villa Canales.
Durante el procedimiento para hallar las armas, ambos detenidos intentaron darse a la fuga a bordo de un vehículo de marca europea, pero la rápida reacción de los investigadores permitió interceptarlos, aseguró la PNC.
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Armas y drogas decomisadas
"Al realizar el registro, fueron localizados siete fusiles y dos pistolas ilegales, 25 cargadores y 944 municiones de diferentes calibres y un blíster con 15 piedras de crack, marihuana, droga denominada tusi, un colmillo con cocaína y una pipa", explicó la institución policial.
"Esta acción policial se realizó en seguimiento a hechos delictivos registrados en Villa Canales y sectores aledaños. Asimismo, José registra un antecedente por plagio o secuestro de 2025, mientras que Diego por encubrimiento propio del año 2016", finalizó la PNC.
Más armas decomisadas en la ruta a El Salvador
En otros operativos, la PNC reportó que dos hombres fueron capturados con un fusil y dos pistolas ilegales en ruta a El Salvador. Los ilícitos fueron encontrados durante un operativo de identificación de personas y vehículos realizado por policías del Departamento de Tránsito de la PNC, en el kilómetro 23 de la citada carretera.
Por este hecho fueron capturados Salomón, de 29 años; Juan, de 35 años y Alexander, de 42. Tras una rápida intervención, los agentes interceptaron el vehículo y realizaron el registro correspondiente, aseguraron.
En el interior del picop fueron localizadas tres armas de fuego: una carabina American Tactical calibre .223 y dos pistolas, una Glock y otra Ranger, ambas calibre 9 mm, además de tres cargadores y 59 municiones de diferentes calibres. Todo sin la documentación legal.