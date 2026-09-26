 Hallan armas de fuego y municiones en Santa Elena Barillas
Nacionales

Localizan armas de fuego y municiones en Santa Elena Barillas

La PNC realiza el conteo de varias armas encontradas esta madrugada en Santa Elena Barilals, entre ellas hay pistolas y fusiles, entre otros.

Compartir:
La PNC reportó el hallazgo de armas y municiones., PNC de Guatemala.
La PNC reportó el hallazgo de armas y municiones. / FOTO: PNC de Guatemala.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó el hallazgo de varias armas de fuego, destacando: "que el operativo fue un duro golpe a las estructuras criminales en Villa Canales", poque las acciones se desarrollaron en Santa Elena Barillas. Agregaron que entre lo encontrado hay pistolas, municiones y tolvas.

Los uniformados indicaron que los ilícitos fueron descubiertos por investigadores del Departamento de Delitos Contra la Vida de la (DEIC), durante este sábado, 26 de septiembre de 2026. Las autoridades revelaron que también fueron detenidos dos hombres que ya habían sido capturados en otras ocasiones.

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) señalaron que en las acciones donde hallaron las armas también recapturaron a José. de 39 años y a Diego de 33. El punto exacto del hallazgo fue la 3ª. avenida de la zona 1 de Santa Elena Barillas, Villa Canales.

Durante el procedimiento para hallar las armas, ambos detenidos intentaron darse a la fuga a bordo de un vehículo de marca europea, pero la rápida reacción de los investigadores permitió interceptarlos, aseguró la PNC.

En otras noticias: Caravana de unos 300 migrantes centroamericanos ingresa a México desde Guatemala

Caravana de unos 300 migrantes centroamericanos ingresa a México desde Guatemala

El grupo, denominado ‘Fe y Esperanza’, salió el pasado domingo de San Pedro Sula, Honduras.

Armas y drogas decomisadas

"Al realizar el registro, fueron localizados siete fusiles y dos pistolas ilegales, 25 cargadores y 944 municiones de diferentes calibres y un blíster con 15 piedras de crack, marihuana, droga denominada tusi, un colmillo con cocaína y una pipa", explicó la institución policial.

"Esta acción policial se realizó en seguimiento a hechos delictivos registrados en Villa Canales y sectores aledaños. Asimismo, José registra un antecedente por plagio o secuestro de 2025, mientras que Diego por encubrimiento propio del año 2016", finalizó la PNC.

Localizan armas ilegales durante operativo | PNC de Guatemala

Localizan armas ilegales durante operativo / PNC de Guatemala

Localizan armas ilegales durante operativo | PNC de Guatemala

Localizan armas ilegales durante operativo / PNC de Guatemala

Localizan armas ilegales durante operativo | PNC de Guatemala

Localizan armas ilegales durante operativo / PNC de Guatemala

Localizan armas ilegales durante operativo | PNC de Guatemala

Localizan armas ilegales durante operativo / PNC de Guatemala

Más armas decomisadas en la ruta a El Salvador

En otros operativos, la PNC reportó que dos hombres fueron capturados con un fusil y dos pistolas ilegales en ruta a El Salvador. Los ilícitos fueron encontrados durante un operativo de identificación de personas y vehículos realizado por policías del Departamento de Tránsito de la PNC, en el kilómetro 23 de la citada carretera.

Por este hecho fueron capturados Salomón, de 29 años; Juan, de 35 años y Alexander, de 42. Tras una rápida intervención, los agentes interceptaron el vehículo y realizaron el registro correspondiente, aseguraron.

En el interior del picop fueron localizadas tres armas de fuego: una carabina American Tactical calibre .223 y dos pistolas, una Glock y otra Ranger, ambas calibre 9 mm, además de tres cargadores y 59 municiones de diferentes calibres. Todo sin la documentación legal.

En Portada

Guatemala registró dos temblores durante la madrugadat
Nacionales

Guatemala registró dos temblores durante la madrugada

06:58 AM, Sep 29
Vehículos de transporte pesado con fallas complican tránsito en Villa Nuevat
Nacionales

Vehículos de transporte pesado con fallas complican tránsito en Villa Nueva

06:33 AM, Sep 29
Jehú Fajardo: Siempre vamos a dar todo por nuestro paíst
Deportes

Jehú Fajardo: "Siempre vamos a dar todo por nuestro país"

07:32 AM, Sep 29
Guatemala niega que aeronave militar violara el espacio aéreo de Belicet
Nacionales

Guatemala niega que aeronave militar violara el espacio aéreo de Belice

07:39 AM, Sep 29
El Bolillo Gómez pone en duda su continuidad tras la goleada de Guatemalat
Deportes

El "Bolillo" Gómez pone en duda su continuidad tras la goleada de Guatemala

07:15 AM, Sep 29

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCEstados UnidosFutbol GuatemaltecoLiga NacionalEE.UU.ComunicacionesReal Madridredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar