Capturan a 8 presuntos ladrones de furgones en Villa Nueva

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la mañana de este sábado, 26 de septiembre de 2026, que capturó a ocho hombres "con las manos en la masa" cuando realizaban un operativo para recuperar un furgón con reporte de robo de anoche; agregaron que los detenidos son señalados de ser presuntos ladrones de furgones.
La PNC indicó que las acciones se hicieron en seguimiento a la denuncia por el robo de un cabezal con furgón. Por ello, varios policías de la comisaría 15 localizaron el vehículo pesado en un predio ubicado en el Parcelamiento El Cedro, de Bárcena, municipio de Villa Nueva.
Entre los señalados por ser presuntos ladrones de furgones figuran ocho hombres que fueron capturados, mientras que un adolescente de 17 años fue remitido a un juzgado especializado en menores en conflicto con la ley penal.
Las fuerzas de seguridad describieron que "todos los presuntos ladrones descargaban mercadería del furgón" al momento de la aprehensión, aunque agregaron que el procedimiento está en desarrollo, por lo que darán más detalles del operativo en las próximas horas.
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Identifican a los presuntos ladrones
La PNC agregó que el operativo de detención estuvo a cargo de policías la comisaría 15, quienes atendieron las denuncias por el robo de furgones con mercadería en la Ruta al Pacífico.
Los hombres detenidos en flagrancia son Ostin Emanuel López, de 22 años; Eduardo Francisco Porix Boc, de 21; Elmer Arnulfo Locón Blanco, de 27; Elder Samuel Montenegro Hernández, de 25; José Daniel Acajabón Zenteno, de 27; Bryan Rolando Pérez Hernández, de 26; Brandon Daniel González Arévalo, de 25; y Jairon Abigail Gómez, de 43 años.
Además, fue remitido un adolescente de 17 años, en el parcelamiento El Cedro, Bárcenas, Villa Nueva.
Según la PNC, la intervención se realizó tras recibir información ciudadana sobre el robo de un cabezal color anaranjado, placas C-805BSM, con furgón TC-89BKS, ocurrido en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico. La unidad de transporte pesado era procedente de Masagua, Escuintla, y transportaba sacos de concentrado para perros, relató la PNC.
"El vehículo fue localizado mediante señales de GPS en el lugar de la captura, donde los agentes sorprendieron a los involucrados cuando descargaban la mercadería", indicaron.
Asimismo, en el lugar fue localizado un segundo furgón, cuyo cabezal había sido robado el pasado jueves en la misma ruta.
Según los registros policiales, José Daniel Acajabón Zenteno tiene un ingreso a la cárcel por robo agravado, de 2023; mientras que Jairon Abigail Gómez registra antecedentes por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito en 2015, posesión para el consumo en 2019 y 2014, robo agravado en grado de tentativa en 2010 y robo en 2003.