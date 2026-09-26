Tena asegura que la derrota ante Jamaica “no fue justa”

Guatemala volvió a quedarse con las manos vacías pese a competir de tú a tú ante Jamaica. La Azul y Blanco cayó 3-2 en Kingston, en un encuentro que parecía encaminado al empate, pero que terminó decidiéndose en el último minuto con el gol de la selección jamaiquina. Tras el pitazo final, Luis Fernando Tena compareció en conferencia de prensa y compartió su análisis sobre el resultado.
El técnico mexicano lamentó el marcador y consideró que Guatemala hizo méritos para obtener un resultado diferente. "Sí, lamentablemente nos vamos muy molestos por el marcador. Obviamente, creo que el trámite del partido no era para perder. Creo que en el primer tiempo fuimos superiores, tuvimos más opciones de gol. Sin embargo, nos fuimos al descanso 1-1 y el segundo tiempo fue más parejo. Nosotros tuvimos el 3-2 a favor y pegó al poste. Ellos la metieron", señaló Tena.
? "HOY NO FUE JUSTA LA DERROTA"— Elizabeth González (@Elizabeth27gt) September 26, 2026
?️ El técnico de Guatemala, Luis Fernando Tena, lamentó la derrota contra Jamaica en el tiempo de reposición.
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Tena ya piensa en el próximo partido
El estratega también destacó la entrega de sus jugadores y aseguró que, más allá del resultado, quedó conforme con el desempeño mostrado durante el encuentro. "Fue un partido de segundo tiempo de ida y vuelta y el que tuvo, a la postre, más puntería fue el que ganó. Nos vamos molestos por el marcador, por supuesto, no así con el desenvolvimiento del equipo. El equipo se entregó como siempre, jugó bien al fútbol, supo adaptarse a las circunstancias y creo que hoy no fue justa la derrota", expresó.
Con la derrota ante Jamaica, Guatemala deberá cambiar rápidamente el chip y concentrarse en su siguiente compromiso. La Azul y Blanco enfrentará a El Salvador este lunes 28 de septiembre en El Trébol, en un partido en el que necesita sumar para mantenerse con posibilidades. "Sabemos que esto es así, hay que anotar y, bueno, ya tenemos que estar pensando en el juego del próximo lunes contra El Salvador", sentenció Tena.