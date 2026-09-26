 Tena asegura que la derrota ante Jamaica “no fue justa”
Deportes

Tena asegura que la derrota ante Jamaica “no fue justa”

El entrenador mexicano asegura que “se van muy molestos”, ya que su a su consideración, tuvieron ocasiones de gol par ganar el partido.

Compartir:
Luis Fernando Tena, técnico de la Selección de Guatemala - FFG
Luis Fernando Tena, técnico de la Selección de Guatemala / FOTO: FFG
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Guatemala volvió a quedarse con las manos vacías pese a competir de tú a tú ante Jamaica. La Azul y Blanco cayó 3-2 en Kingston, en un encuentro que parecía encaminado al empate, pero que terminó decidiéndose en el último minuto con el gol de la selección jamaiquina. Tras el pitazo final, Luis Fernando Tena compareció en conferencia de prensa y compartió su análisis sobre el resultado.

El técnico mexicano lamentó el marcador y consideró que Guatemala hizo méritos para obtener un resultado diferente. "Sí, lamentablemente nos vamos muy molestos por el marcador. Obviamente, creo que el trámite del partido no era para perder. Creo que en el primer tiempo fuimos superiores, tuvimos más opciones de gol. Sin embargo, nos fuimos al descanso 1-1 y el segundo tiempo fue más parejo. Nosotros tuvimos el 3-2 a favor y pegó al poste. Ellos la metieron", señaló Tena.

Tena ya piensa en el próximo partido

El estratega también destacó la entrega de sus jugadores y aseguró que, más allá del resultado, quedó conforme con el desempeño mostrado durante el encuentro. "Fue un partido de segundo tiempo de ida y vuelta y el que tuvo, a la postre, más puntería fue el que ganó. Nos vamos molestos por el marcador, por supuesto, no así con el desenvolvimiento del equipo. El equipo se entregó como siempre, jugó bien al fútbol, supo adaptarse a las circunstancias y creo que hoy no fue justa la derrota", expresó.

Con la derrota ante Jamaica, Guatemala deberá cambiar rápidamente el chip y concentrarse en su siguiente compromiso. La Azul y Blanco enfrentará a El Salvador este lunes 28 de septiembre en El Trébol, en un partido en el que necesita sumar para mantenerse con posibilidades. "Sabemos que esto es así, hay que anotar y, bueno, ya tenemos que estar pensando en el juego del próximo lunes contra El Salvador", sentenció Tena.

Foto embed
Partido entre Jamaica y Guatemala por la Liga de Naciones de Concacaf - Concacaf

En Portada

Guatemala registró dos temblores durante la madrugadat
Nacionales

Guatemala registró dos temblores durante la madrugada

06:58 AM, Sep 29
Vehículos de transporte pesado con fallas complican tránsito en Villa Nuevat
Nacionales

Vehículos de transporte pesado con fallas complican tránsito en Villa Nueva

06:33 AM, Sep 29
Jehú Fajardo: Siempre vamos a dar todo por nuestro paíst
Deportes

Jehú Fajardo: "Siempre vamos a dar todo por nuestro país"

07:32 AM, Sep 29
Guatemala niega que aeronave militar violara el espacio aéreo de Belicet
Nacionales

Guatemala niega que aeronave militar violara el espacio aéreo de Belice

07:39 AM, Sep 29
El Bolillo Gómez pone en duda su continuidad tras la goleada de Guatemalat
Deportes

El "Bolillo" Gómez pone en duda su continuidad tras la goleada de Guatemala

07:15 AM, Sep 29

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCFutbol GuatemaltecoEstados UnidosLiga NacionalEE.UU.ComunicacionesReal Madridredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar