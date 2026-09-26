 Lluvias dejan tres derrumbes; uno en ruta y dos en viviendas
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Lluvias dejan tres derrumbes; uno en carretera al Atlántico y dos en viviendas

Autoridades reportaron acciones de control y limpieza luego de que se produjeran tres derrumbes por las lluvias recientes.

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El derrumbe afectó un terreno valdío de San Pedro Ayampuc., Conred.
El derrumbe afectó un terreno valdío de San Pedro Ayampuc. / FOTO: Conred.
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Las lluvias de las últimas horas causaron al menos tres derrumbes, reportaron las autoridades este sábado, 26 de septiembre de 2026, describiendo que al menos dos ocurrieron en viviendas y uno afectó el kilómetro 27 de la carretera al Atlántico.

Brigadas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL) atendieron un alud en el citado tramo carretero, ubicado en el área del municipio de Palencia, departamento de Guatemala. Según imágenes, varias rocas y tierra cayeron sobre el asfalto, por lo que los integrantes de Provial realizaron trabajos de señalización y limpieza.

Mientras tanto, otro derrumbe ocurrió en el callejón San Nicolás, sector Tierra Colorada, de la zona 1 de San Pedro Sacatepéquez, departamento de Guatemala. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) resaltó que este derrumbe que afectó una vivienda.

Conred también reportó haber realizado una serie de recomendaciones durante la verificación de desprendimiento de material que afecta un área peatonal en Lote 128 "B", manzana 51, sector 2, de Altos de Santa María, municipio de San Pedro Ayampuc, departamento de Guatemala. Según las imágenes, este otro derrumbe afectó un terreno en cuya área cayeron varios promontorios de tierra y piedra.

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“De la anterior fiscal, existe una serie de denuncias. Todas se están investigando”, informó el fiscal general Gabriel García Luna.

Derrumbes y otras emergencias por lluvias

Según Conred, hasta este sábado, 26 de septiembre de 2026 se registran 1 mil 733 emergencias atendidas por las instituciones vinculadas con el ente de prevención. Agregaron que en las últimas 24 horas se registraron 22 emergencias, entre los derrumbes, que afectaron en los siguientes departamentos:

  • 5 Alta Verapaz
  • 3 Baja Verapaz
  • 3 Huehuetenango
  • 3 Guatemala
  • 3 Sololá
  • 2 Sacatepéquez
  • 2 Chiquimula
  • 1 Chimaltenango
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Este derrumbe ocurrió en el sector de Tierra Colorada. - PNC de Guatemala.

Cabe destacar que las autoridades han solicitado en varias ocasiones que las personas eviten cruzar ríos durante las lluvias del invierno por riesgos de crecidas repentinas. En la red vial piden precaución por el peligro de los derrumbes, deslizamientos y deslaves de tierra con rocas y madera. 

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