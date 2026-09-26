 Mrs. Guatemala 2026: Conoce a las 16 candidatas oficiales
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Mrs. Guatemala 2026 presenta oficialmente a sus 16 candidatas

Profesionales, emprendedoras y madres forman parte de las 16 candidatas que buscarán convertirse en Mrs. Guatemala 2026. Conoce quiénes son y cuándo será la gran final.

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Mrs. Guatemala / FOTO: Redes sociales Mrs. Guatemala
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La competencia por la corona de Mrs. Guatemala 2026 comenzó oficialmente. Este viernes 25 de septiembre fueron presentadas ante los medios de comunicación las 16 mujeres seleccionadas para participar en una nueva edición del certamen.

Las candidatas representan a diferentes lugares del país y llegan a la competencia con historias, profesiones y experiencias distintas. Entre ellas hay abogadas, comunicadoras, empresarias, una nutricionista, una maestra, una contadora y profesionales del mercadeo y la administración.

Las participantes fueron elegidas luego de un casting en el que participaron decenas de aspirantes, según información proporcionada por la organización.

Mrs. Guatemala, también denominado Señora Guatemala, es un certamen dirigido a mujeres con diferentes historias y circunstancias personales. De acuerdo con la organización, su objetivo es destacar el desarrollo integral de la mujer guatemalteca y preparar representantes para competencias internacionales.

¿Quiénes son las candidatas de Mrs. Guatemala 2026?

Las 16 participantes anunciadas representan a Alta Verapaz, Baja Verapaz, Ciudad San Cristóbal, Escuintla, Izabal, Jalapa, Mixco, Palencia, Quetzaltenango, Quiché, San Marcos, Siquinalá, Santa Catarina Pinula, Villa Canales, Villa Nueva y Zacapa.

Estas son las candidatas:

·         Alta Verapaz: Verenice Enríquez Garméndez, de 35 años, estilista profesional y empresaria.

·         Baja Verapaz: Evelyn Patricia Valdez Arriola, de 44 años, licenciada en Mercadeo.

·         Ciudad San Cristóbal: Jericka Alejandra Sánchez Contreras, de 36 años, licenciada en Mercadeo.

·         Escuintla: Jacqueline Milaydi Aguilar Zamora, de 36 años, licenciada en Ciencias Jurídicas y comerciante.

·         Izabal: Francis Yesenia Alvarado Román, de 47 años, asistente en oficina jurídica.

·         Jalapa: María Isabel Flores Morales, de 37 años, licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en locución y periodismo.

·         Mixco: Margareth Liliana Cabrera Vargas, de 36 años, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales.

·         Palencia: Angy Nineth Rodas Pereira de Girón, de 34 años, emprendedora.

·         Quetzaltenango: Patricia Anali Mejía Monzón, de 37 años, abogada y notaria.

·         Quiché: Maribel Esther Sabán Fonseca, de 31 años, nutricionista.

·         San Marcos: Ana María Lam, de 32 años, licenciada en Diplomacia y Relaciones Internacionales, con maestría en Administración Pública.

·         Siquinalá: Adriana Carolina Mazariegos, de 26 años, coordinadora de sala de hemodiálisis.

·         Santa Catarina Pinula: Lubianka Tamara Sánchez Rivas de Aguilar, de 35 años, comunicadora social con especialidad en periodismo.

·         Villa Canales: Iris Mariela Martínez Cordero de Alvarado, de 35 años, contadora.

·         Villa Nueva: Jenniffer Tricia Fonsea Guzmán de Quiñónez, de 39 años, licenciada en Administración de Empresas.

·         Zacapa: Lian Sharis Díaz Girón, de 21 años, maestra de primaria.

Diferentes historias detrás de la competencia

Más allá de la pasarela, los perfiles proporcionados por la organización muestran una característica particular de esta edición: las concursantes llegan desde ámbitos profesionales y familiares muy diversos.

Entre sus ocupaciones aparecen el derecho, la comunicación, el mercadeo, la nutrición, la docencia, el emprendimiento y la administración. Varias de las participantes también son madres y combinan sus actividades profesionales con la vida familiar.

Sus intereses son igualmente variados. Algunas mencionan entre sus pasatiempos el deporte, la lectura, los viajes, el baile y las actividades familiares, mientras otras se interesan por la creación de contenido, la repostería, las obras sociales y actividades relacionadas con sus comunidades.

La organización explica que las delegadas pasan por un proceso de preparación que contempla diferentes ámbitos de desarrollo antes de llegar a la competencia final.

Un certamen con 19 años de trayectoria

Señora Guatemala inició operaciones el 8 de marzo de 2007, por lo que en 2026 cumplió 19 años de trayectoria.

El certamen señala que forma parte de franquicias internacionales como Mrs. World y Mrs. Universe, competencias en las que sus representantes pueden continuar su participación después de la etapa nacional.

Según la organización, durante el proceso las participantes reciben preparación física, mental y de desarrollo personal con el objetivo de fortalecer las capacidades necesarias para representar a Guatemala.

¿Cuándo será la final de Mrs. Guatemala 2026?

Después de la presentación oficial, las 16 candidatas continuarán con las diferentes actividades contempladas dentro de la competencia.

La gran gala de elección de Mrs. Guatemala 2026 está programada para el sábado 21 de noviembre.

La organización anunció que el evento tendrá transmisión televisiva para Guatemala y otros países, aunque todavía quedan por conocerse detalles sobre el desarrollo de la gala.

Ese día culminará el proceso que comenzó con decenas de aspirantes y que ahora continúa con las 16 mujeres seleccionadas para buscar la corona de Mrs. Guatemala 2026.

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