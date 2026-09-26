Hace 27 años se jugó el primer clásico de torneos cortos

Este 26 de septiembre de 2026 es una fecha especial ya que se conmemora un año más desde que en Guatemala se celebró el primer clásico en la historia de los torneos cortos de la Liga Nacional entre Comunicaciones y Municipal, el cual quedó 0-0.
Tras varios años de torneos largos de una temporada, la dirigencia guatemalteca decidió en el año 1999 que las temporadas del futbol nacional se iban a jugar en dos partes, el Apertura y el Clausura, el primer comprendía el segundo semestre del año, y en el segundo, el primer semestre. Y fue así como en agosto de 1999 se desarrolló el primer torneo corto, el Apertura 1999.
Y fue el 24 de septiembre de 1999, es decir, hace 27 años, cuando se celebró el primer clásico entre Municipal y Comunicaciones en un torneo corto.
Fue la edición 177 y el local fue Comunicaciones. Ese duelo se jugó en el entonces estadio nacional Mateo Flores, de la zona 5 capitalina. Al final, el duelo terminó sin anotaciones.
Primer clásico de la historia
La historia de estos enfrentamientos comenzó con la llamada Copa Navidad, un evento que se realizó el 24 de diciembre de 1950, aunque ese duelo no fue oficial.
Pero para el 14 de enero de 1951 sí se jugó el primer duelo oficial, fecha en la que se inició a escribir una de las rivalidades más importantes del país, respecto al tema deportivo.
El prime clásico en la historia de Guatemala se jugó en el estadio Autonomía y el resultado fue 2-1 a favor de Comunicaciones.
Muchos clásicos se han jugado, un total de 338, y de estos, se destaca la goleada más importante en los torneos cortos un 9-2 a favor de Municipal en doble partido.