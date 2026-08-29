Resultado Comunicaciones vs. Municipal, clásico 338

El clásico 338 del futbol guatemalteco se desarrolló este sábado 29 de agosto bajo un ambientazo en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 de la capital. Miles de aficionados llegaron con la intención de ver ganar a su equipo ante el acérrimo rival. Pero al final, Comunicaciones fue derrotado por Municipal 0-1 con gol de Erick López (45+2).
Cristopher Corado dio inicio al juego a las 19:00 horas y todos los nervios y ansias de los jugadores profesionales quedaron a un lado. La historia la empezaba a escribir Municipal con un mejor futbol y un dominio leve a su rival en los primeros minutos de juego.
En los primeros 10 minutos, Erick Japa se mostraba al público como el más peligroso en el juego, tuvo dos jugadas de gol, pero no prosperaron. Al 15, el clásico se calentó con un conato de bronca iniciada por Dairon Reyes y José Morales, este último fue amonestado.
Se jugaba el 20 y Erick Japa sufría una lesión muscular, la cual lo obligó salir del terreno de juego al 23, su lugar fue ocupado por Jefry Bantes. Era un fuerte golpe a Municipal, pero seguía bien parada en sus líneas y complicaba a su rival, el cual no podía ser dominador total del clásico nacional.
Al 45+2, cuando ya se estaba por terminar la primera parte, apareció Erik Lopéz para marcar el 0-1 y poner adelante a Municipal de forma merecida, ya que había sido el mejor. Aubre David arrancó la jugado, luego vino una asistencia de taquito de Jefry Bantes para que López la prendiera de derecha y anotara un golazazazo. Fue un mazazo y un balde de agua fría para los "Cremas", quienes no salían de su asombro.
Ganó el "Mimado de la Afición"
Para el segundo tiempo, Comunicaciones salió con toda la fuerza y energía para ir a la búsqueda del empate, pero su futbol poco a poco fue bajando de revoluciones, hasta el punto de hacer un duelo parejo ante su rival Municipal.
Una jugada de Diego Santis superado los 70 minutos fue objeto de revisión en el Football Video Support (FVS) a petición de Municipal, pero el árbitro no avaló la misma al considerar que el jugador de Comunicaciones no agredió con el codo al jugador Erik López, autor del gol.
Los técnicos seguían realizando sus movimientos tácticos, pero para Comunicaciones el tiempo se esfumaba de forma rápida. Al 82, Fredy Pérez era la gran figura al evitar el segundo gol de los "Rojos" con un remate de John Méndez.
Al final, Comunicaciones cayó en casa ante Municipal y los "Rojos" llegaron a 15 unidades y dejan a los "Cremas" con 7 puntos, es decir, le han logrado sacar una ventaja de 8 enteros cuando se han disputado seis fechas.
El público de Comunicaciones terminó reprobando la participación de su plantel y cuerpo técnico con un abucheo.