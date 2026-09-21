 Madre e hija caen en agujero oculto por agua de lluvia
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VIDEO: Madre e hija caen en enorme agujero cubierto por agua de lluvia

Momento exacto en que madre e hija “desaparecen” tras caer en un enorme agujero mientras caminaban por una calle inundada.

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Madre y su hija desaparecen en enorme agujero cubierto por agua durante inundación en India., Captura de pantalla video de X.
Madre y su hija desaparecen en enorme agujero cubierto por agua durante inundación en India. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un impactante video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en que una madre y su hija desaparecen repentinamente dentro de un enorme agujero mientras caminaban por una calle inundada en India.

El hecho ocurrió en Padra, en el distrito de Vadodara, estado de Gujarat, donde las fuertes lluvias provocaron la acumulación de agua en las calles. Una cámara de seguridad captó el instante en que ambas avanzaban por una zona completamente anegada y, sin advertir lo que había debajo del agua, terminaron cayendo dentro de una excavación.

En las imágenes se observa cómo las dos mujeres caminan por la calle hasta que, de un momento a otro, desaparecen por completo bajo el agua. La situación provocó la reacción inmediata de las personas que se encontraban en los alrededores. Comerciantes y habitantes de la zona corrieron hacia el lugar para auxiliarlas y lograron sacarlas de la excavación.

Trabajos para instalar una nueva línea de drenaje

De acuerdo con información publicada por el medio regional Mumbai Samachar, en el sector se realizaban trabajos para instalar una nueva línea de drenaje.

Según los reportes, la excavación no habría sido rellenada ni protegida adecuadamente y, tras las lluvias, quedó completamente cubierta por el agua acumulada. Esto habría hecho prácticamente imposible advertir la presencia y profundidad del enorme agujero.

Las dos afectadas fueron rescatadas oportunamente. Hasta el momento, no se ha divulgado un parte médico oficial que detalle si sufrieron lesiones, tampoco se han hecho públicas sus identidades.

De igual manera, no se conoce si las autoridades iniciaron una investigación para determinar las responsabilidades relacionadas con la excavación y las condiciones de seguridad del lugar.

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