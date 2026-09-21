 La atleta china de 13 años que sorprende en natación
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¡Espectacular! La atleta china de 13 años que sorprende en natación

Yu Zidi, la nadadora china de apenas 13 años, sigue rompiendo marcas y ya presume la segunda mejor marca mundial de todos los tiempos en los 200 estilos.

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La nadadora china Yu Zidi, de apenas 13 años, volvió a sorprender al mundo de la natación - Manami Yamada
La nadadora china Yu Zidi, de apenas 13 años, volvió a sorprender al mundo de la natación / FOTO: Manami Yamada
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La nadadora china Yu Zidi, de apenas 13 años, volvió a sorprender al mundo de la natación al registrar la segunda mejor marca mundial de todos los tiempos en los 200 metros estilos. La joven asiática completó la prueba en 2:06.10 durante los Juegos Asiáticos que se disputan en Tokio, una actuación que le permitió establecer nuevos récords de China y Asia.

Su registro también se convirtió en la mejor marca mundial juvenil de la historia y quedó únicamente por detrás del récord mundial de la canadiense Summer McIntosh, quien detuvo el cronómetro en 2:05.70 en 2025. Con su impresionante tiempo, Yu Zidi superó registros de algunas de las grandes especialistas de esta disciplina, entre ellas la húngara Katinka Hosszu y la estadounidense Ariana Kukors.

Históricas marcas de la atleta china

La progresión de la nadadora china ha sido especialmente llamativa por su corta edad. Yu Zidi irrumpió en la escena internacional durante el Mundial de 2025, cuando, con solo 12 años, se convirtió en la finalista y medallista más joven de la competición. En aquella cita terminó cuarta en los 200 y 400 metros estilos, además de ocupar el cuarto puesto en los 200 metros mariposa.

Su actuación en Tokio confirma el enorme potencial de una deportista que continúa haciendo historia a una edad en la que todavía pertenece a la categoría juvenil. El registro de 2:06.10 la coloca entre las mejores especialistas de todos los tiempos en los 200 estilos y vuelve a situar a Yu Zidi como una de las grandes figuras emergentes de la natación internacional.

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