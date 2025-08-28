 Tokio crea un espectacular vídeo con IA para simular una erupción del Fuji
Internacionales

Tokio crea un espectacular vídeo con IA para simular una erupción del Fuji

¿Qué pasaría si el Monte Fuji entra en erupción? El Gobierno de Tokio ha recreado un posible escenario con Inteligencia Artificial para preparar a sus habitantes.

Compartir:
Video generado con IA, Captura de pantalla
Video generado con IA / FOTO: Captura de pantalla

El Gobierno de Tokio ha recurrido a la inteligencia artificial (IA) para simular una erupción a gran escala del monte Fuji en el marco de una campaña para concienciar sobre los efectos de una erupción volcánica y cómo proceder cuando sucede.

El vídeo es la carta de presentación de una nueva página web del Departamento de Prevención de Desastres del Gobierno Metropolitano de Tokio (www.fujisan-kouhai.metro.tokyo.lg.jp) que explica, entre otras cosas, cuáles son los efectos de la caída de ceniza, cómo prepararse para ella y el historial de erupciones del icónico monte.

El metraje, de unos tres minutos de duración, comienza con una advertencia sobre el contenido generado con IA para posteriormente mostrar a una joven japonesa observando una notificación de erupción del Fuji tras más de tres siglos y observando las imágenes explosivas en las pantallas gigantes en el barrio tokiota de Shinjuku.

El monte Fuji entró en erupción por última vez hace 318 años, el 16 de diciembre de 1707, en un episodio que se prolongó durante unas dos semanas, y pese a que no existen indicios de que vaya a entrar en erupción de forma inminente se trata de un volcán activo, por lo que las autoridades japonesas plantean periódicamente cómo se debe actuar en caso de que suceda.

Con una altitud de 3.776 metros, el Fuji es la montaña más alta de Japón y su volumen de aproximadamente 500 kilómetros cuadrados hacen de él, además, el volcán terrestre más grande del archipiélago nipón, que cuenta con un total de 111 volcanes activos.

La cima del monte es visible desde el área de Tokio y se estima que de tener lugar una gran erupción la columna de ceniza llegaría a propagarse en un radio de hasta unos 110 kilómetros, por lo que su influencia afectaría no sólo a las prefecturas de Shizuoka y Yamanashi, donde se ubica, sino a la capital y a la vecina Chiba.

Tanto el vídeo como el portal web explican, entre otros puntos, que la influencia de la ceniza podría causar disrupciones en el transporte aéreo, terrestre y marítimo, cubrir las calles con mantos de varios centímetros del polvo, afectar a la telecomunicaciones, causar cortes de luz u ocasionar problemas respiratorios y en la piel.

El nuevo portal fue inaugurado el 22 de agosto, en anticipación del día nacional de la preparación contra desastres volcánicos, que se conmemoró este martes, día 26.

VIDEOS: Lluvias torrenciales ponen en alerta a Tokio y otras regiones de Japón

Se emitieron alertas meteorológicas en distintas localidades por “lluvias intensas récord en poco espacio de tiempo”, principalmente en la región central de Japón.

Vía EFE

En Portada

Baja el precio del gas propano y los combustiblest
Nacionales

Baja el precio del gas propano y los combustibles

02:41 PM, Ago 28
Selección Nacional: Concacaf oficializa horarios para duelos de octubre y noviembret
Deportes

Selección Nacional: Concacaf oficializa horarios para duelos de octubre y noviembre

05:03 PM, Ago 28
Gobernación sospecha vínculos de Castañeda Torres con logística externa que permite sostener liderazgo de el Lobot
Nacionales

Gobernación sospecha vínculos de Castañeda Torres con logística externa que permite sostener liderazgo de "el Lobo"

03:47 PM, Ago 28
Ariana Grande regresa a los escenarios y anuncia su tour 2026t
Farándula

Ariana Grande regresa a los escenarios y anuncia su tour 2026

03:52 PM, Ago 28

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalSeguridadEE.UU.Futbol GuatemaltecoCopa Centroamericanaredes socialesSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos