 Adolescente muere tras ataque armado en Villa Canales
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Adolescente muere tras ataque armado en Villa Canales

El incidente que cobró la vida del menor de 14 años ocurrió en un sector de Boca del Monte.

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., Bomberos Voluntarios
. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Un ataque armado ocurrido durante la noche del pasado lunes, 25 de mayo, dejó como saldo a un menor de edad fallecido. El hecho se registró en la 0 avenida "C" y 4ª calle de la zona 2, aldea Boca del Monte, Villa Canales, Guatemala.

Los bomberos Voluntarios dieron a conocer que el personal de la 88ª compañía acudió a este sector luego de ser alertado con respecto a un incidente de violencia que había dejado a una persona afectada.

Los técnicos en urgencias médicas localizaron en la vía pública al adolescente, quien se encontraba en estado inconsciente y presentaba heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego en áreas del rostro, abdomen y brazo.

"Al evaluarlo, se confirmó que ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a dar aviso a las autoridades para los tramites correspondientes", explicó Leandro Amado, vocero de la institución.

La víctima fue identificada como un menor de 14 años de edad. Las causas de la agresión no han sido establecidas. Tampoco se reportaron personas detenidas por su presunta implicación en el crimen, así que las investigaciones continúan.

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