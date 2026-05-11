Fechas y horarios confirmados para la final del Clausura

La gran final del Torneo Clausura 2026 del fútbol guatemalteco ya tiene definidas sus fechas y horarios. Xelajú MC y Municipal serán los protagonistas de una serie que promete emociones de principio a fin, con dos clubes históricos que buscarán escribir un nuevo capítulo en el balompié nacional. Los superchivos intentarán conquistar su octava corona, mientras que los rojos aspiran a levantar su título número 33 y romper la igualdad histórica que mantienen con Comunicaciones en el palmarés de Liga Nacional.
- El partido de ida se disputará el sábado 16 de mayo a las 18:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, donde Municipal ejercerá como local. Una semana más tarde, el sábado 23 de mayo a las 20:00 horas, la serie se trasladará al estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango para el duelo de vuelta, escenario en el que Xelajú buscará aprovechar el apoyo de su afición para alcanzar la gloria.
Todo listo para definir al campeón del Clausura 2026
Para definir al campeón del Clausura 2026 se tomará en cuenta el marcador global de ambos encuentros. El equipo que anote más goles en la serie será el monarca. En caso de empate en el acumulado, se jugarán tiempos extras inmediatamente después del partido de vuelta y, si la igualdad persiste, el título se decidirá desde la tanda de penaltis. La programación de los encuentros, de fin de semana a fin de semana, responde a las posiciones obtenidas por ambos clubes durante la fase regular, otorgándole a Xelajú la posibilidad de cerrar la final como local.
Esta será la tercera ocasión en la historia de los torneos cortos del fútbol guatemalteco en que Municipal y Xelajú disputen una final entre sí. La primera se celebró en el Clausura 2010, cuando los escarlatas se quedaron con el campeonato y alcanzaron su título 28. Dos años después, en el Clausura 2012, los altenses tomaron revancha y conquistaron la quinta luna de su historia. Ahora, en el Clausura 2026, ambos equipos volverán a encontrarse en una definición que despierta una enorme expectativa entre sus aficionados y que promete una intensa batalla por el campeonato nacional.