¿Cuántas finales ha jugado entre sí Municipal y Xelajú?

Catorce años después, la afición al futbol podrá observar nuevamente una final entre los equipos de Xelajú y Municipal, calificados para definir el título del Clausura 2026. La anterior final entre los "Superchivos" y "Escarlatas" fue en el Clausura 2012, donde el campeón fue el cuadro quetzalteco, que en aquella época era dirigido por el técnico costarricense Hernán Medford.
Municipal y Xelajú son los grandes ganadores de las semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional.
El "Mimado de la Afición" dejó en el camino a Deportivo Mixco con doble triunfo 0-2 en la ida y 5-0 en la vuelta para un marcador global de escándalo de 7-0.
Por su parte, los "Superchivos" superaron a Comunicaciones en la eliminatoria con un empate y otro triunfo: 2-2 en el partido de ida jugado en la capital y 1-0 en la vuelta jugado en Quetzaltenango.
En el caso de los altenses, dirigidos por el técnico mexicano Roberto Hernández, logró dejar atrás las estadísticas que favorecían a los "Cremas" con ocho clasificaciones a las finales en las ocho semifinales disputadas con los "Lanudos".
Tercera final entre "Rojos" y "Chivos"
En la historia de los torneos cortos del futbol mayor guatemalteco, los cuales se empezaron a disputar en la temporada 1999-2000 con el Torneo Apertura 1999, esta será la tercera vez en que Municipal y Xelajú definan el título.
La primera final disputadas entre ambos clubes, fue en el Clausura 2010 con triunfo para Municipal, en aquella oportunidad alcanzaba el título 28 de su historia.
La segunda final disputada fue en el Clausura 2012 donde el título fue para Xelajú, era la quinta Luna de los altenses.
La tercera final se jugará de fin de semana a fin de semana, y por el beneficio de las posiciones dentro de la tabla regular, el partido de ida será en la capital y el de vuelta en Quetzaltenango.
La definición del título
- Final de ida, sábado 16 de mayo a las 18:00 horas: Municipal vs. Xelajú en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol
- Final de vuelta, sábado 23 de mayo a las 20:00 horas: Xelajú vs. Municipal en el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango
Para la serie final, el criterio para definir al campeón es un marcador global (goles anotados menos goles recibidos), de haber empate, se jugará de inmediato el tiempo extra, y de persistir, se deberá definir al campeón con una tanda de penaltis.
Esta final es histórica, ya que si Municipal es campeón superará las 32 copas de los "Cremas" del Comunicaciones y pasará al frente como el más ganador con 33. Por su parte, Xelajú va por su octava corona, y empataría los 8 títulos del histórico Aurora.