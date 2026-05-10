EN VIVO: Minuto a minuto del Xelajú vs. Comunicaciones

Comunicaciones visita el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango, donde el Xelajú parte como favorito para logar tanto el boleto a la gran final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional y su boleto al torneo internacional de la Copa Centroamericana 2026.
La serie está igualada 2-2, y esta noche, cualquier equipo que gane será finalista, si existiese un empate, ese marcador favorecerá a los "Superchivos" con el boleto a la final la cual será ante Municipal, que ayer eliminó a Deportivo Mixco con una goleada de escándalo tras un global de 7-0.
Guatemala | Liga Nacional - Semi-finals
Xelaju
Sistema: No disponible
Estado:
-
10/05/2026 - 19:00
Comunicaciones
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Competición
Liga Nacional - Semi-finals - Guatemala
Fase
Semifinales - Jornada Semi-finals
Árbitro
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Incidencias del partido
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Goles
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Tarjetas
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Entre sí
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08/05Comunicaciones 2 - 2 Xelaju
Liga Nacional | Finalizado
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23/03Comunicaciones 1 - 3 Xelaju
Liga Nacional | Finalizado
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01/02Xelaju 2 - 0 Comunicaciones
Liga Nacional | Finalizado
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30/11Comunicaciones 0 - 1 Xelaju
Liga Nacional | Finalizado
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20/09Xelajú 3 - 0 Comunicaciones
Liga Nacional | Finalizado
Últimos de Xelaju
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08/05Comunicaciones 2 - 2 Xelaju
Liga Nacional | Finalizado
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04/05Xelaju 2 - 0 Marquense
Liga Nacional | Finalizado
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01/05Marquense 1 - 1 Xelaju
Liga Nacional | Finalizado
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26/04Xelaju 2 - 1 Coban Imperial
Liga Nacional | Finalizado
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20/04Mictlan 2 - 3 Xelaju
Liga Nacional | Finalizado
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03/05Comunicaciones 2 - 0 Antigua
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30/04Antigua 3 - 2 Comunicaciones
Liga Nacional | Finalizado
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26/04Malacateco 1 - 0 Comunicaciones
Liga Nacional | Finalizado
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21/04Comunicaciones 1 - 0 Guastatoya
Liga Nacional | Finalizado
Estadísticas generales
Xelaju
Comunicaciones
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Sin datos
0
Alineaciones
Xelaju
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Comunicaciones
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