 EN VIVO: Minuto a minuto del Xelajú vs. Comunicaciones
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EN VIVO: Minuto a minuto del Xelajú vs. Comunicaciones

Partidazo en el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango, acá te presentamos las estadísticas más relevantes.

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EN VVO: Minuto a minuto del Xelajú vs. Comunicaciones
EN VVO: Minuto a minuto del Xelajú vs. Comunicaciones / FOTO: EU Digital

Comunicaciones visita el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango, donde el Xelajú parte como favorito para logar tanto el boleto a la gran final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional y su boleto al torneo internacional de la Copa Centroamericana 2026.

La serie está igualada 2-2, y esta noche, cualquier equipo que gane será finalista, si existiese un empate, ese marcador favorecerá a los "Superchivos" con el boleto a la final la cual será ante Municipal, que ayer eliminó a Deportivo Mixco con una goleada de escándalo tras un global de 7-0.  

Guatemala | Liga Nacional - Semi-finalsGuatemala | Liga Nacional - Semi-finals
Xelaju
Sistema: No disponible
Estado:
-
10/05/2026 - 19:00
Comunicaciones
Sistema: No disponible
Competición
Liga Nacional - Semi-finals - Guatemala
Fase
Semifinales - Jornada Semi-finals
Árbitro
No disponible

Incidencias del partido

--
Evento
Sin relato disponible por el momento.

Goles

  • --
    Gol
    Sin goles registrados.

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • 08/05
    Comunicaciones
    Comunicaciones 2 - 2 Xelaju
    Liga Nacional | Finalizado
  • 23/03
    Comunicaciones
    Comunicaciones 1 - 3 Xelaju
    Liga Nacional | Finalizado
  • 01/02
    Xelaju
    Xelaju 2 - 0 Comunicaciones
    Liga Nacional | Finalizado
  • 30/11
    Comunicaciones
    Comunicaciones 0 - 1 Xelaju
    Liga Nacional | Finalizado
  • 20/09
    Xelajú
    Xelajú 3 - 0 Comunicaciones
    Liga Nacional | Finalizado

Últimos de Xelaju

  • 08/05
    Comunicaciones
    Comunicaciones 2 - 2 Xelaju
    Liga Nacional | Finalizado
  • 04/05
    Xelaju
    Xelaju 2 - 0 Marquense
    Liga Nacional | Finalizado
  • 01/05
    Marquense
    Marquense 1 - 1 Xelaju
    Liga Nacional | Finalizado
  • 26/04
    Xelaju
    Xelaju 2 - 1 Coban Imperial
    Liga Nacional | Finalizado
  • 20/04
    Mictlan
    Mictlan 2 - 3 Xelaju
    Liga Nacional | Finalizado

Últimos de Comunicaciones

  • 08/05
    Comunicaciones
    Comunicaciones 2 - 2 Xelaju
    Liga Nacional | Finalizado
  • 03/05
    Comunicaciones
    Comunicaciones 2 - 0 Antigua
    Liga Nacional | Finalizado
  • 30/04
    Antigua
    Antigua 3 - 2 Comunicaciones
    Liga Nacional | Finalizado
  • 26/04
    Malacateco
    Malacateco 1 - 0 Comunicaciones
    Liga Nacional | Finalizado
  • 21/04
    Comunicaciones
    Comunicaciones 1 - 0 Guastatoya
    Liga Nacional | Finalizado

Estadísticas generales

Xelaju
Comunicaciones
0
Sin datos
0

Alineaciones

Xelaju
  • Sin alineación disponible.
Comunicaciones
  • Sin alineación disponible.

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