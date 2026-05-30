 Riquelme develará "una de las estrellas" de su candidatura
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Enrique Riquelme develará "una de las grandes estrellas" de su candidatura

El gran anuncio se dará el próximo miércoles, dijo este día el candidato a la presidencia del Real Madrid.

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Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid
Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid / FOTO: EFE
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Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, desveló este sábado que "el próximo miércoles" anunciará "una de las grandes estrellas de futbolistas" de su proyecto.

"Estos días seguiremos dando nombres, tanto del cuerpo técnico que nos acompañe, en todos los niveles, y nombres de la parte deportiva, de grandes jugadores. Puedo adelantar que el próximo miércoles daremos una de las grandes estrellas de futbolistas dentro de nuestra candidatura", señaló Riquelme en un acto con representantes de peñas y socios del club en Málaga.

El candidato se comprometió a dar "al menos dos nombres, dos estrellas que son fundamentales y van a cambiar la dinámica de hacer el club todavía mucho más competitivo, que es lo ideal".

Vinícius asegura que en el Real Madrid “faltan jugadores experimentados”

El brasileño analizó la temporada sin títulos del Real Madrid: “Acabamos fallando en partidos en los que no podíamos fallar”, señaló al explicar los errores en casa y la pérdida de puntos clave.

Se refiere a Florentino Pérez

El empresario alicantino, que atendió a los medios este sábado en un hotel de la capital malagueña a la misma hora que se disputaba la prórroga de la final de la Liga de Campeones en Budapest, también reconoció sentirse "sorprendido" de que Florentino Pérez no aceptara su propuesta de tener un debate.

"Lo respeto, pero si no está preparado para debatir, ¿sí está preparado para liderar el club? Es sano que después de veinte años se pueda debatir. Hay que proponer un club para los próximos cuatro años y los siguientes, ¿qué va a ser el Real Madrid en 2040, qué club queremos? Ese debate creo que, independientemente de las elecciones, es bueno para los socios", añadió.

"No estoy pidiendo el voto para mí de manera diaria, simplemente estoy poniendo propuestas y se tendrán que votar esas propuestas. El problema es que solamente vienen propuestas por un lado. La candidatura del presidente, en este caso, del candidato Pérez, solo habla de mí. Su candidatura soy yo y de una manera que creo que no es la adecuada", comentó sobre las últimas intervenciones de Florentino Pérez.

"Tampoco se lo tengo en cuenta al presidente y candidato Pérez" después de "tantos años de presidencia y muchas cosas muy buenas que ha hecho, que no se van a emborronar por dos malas conferencias", agregó.

El Real Madrid ya tiene fecha para las elecciones por la presidencia

Florentino Pérez buscará la continuidad al frente del Real Madrid, mientras Enrique Riquelme se presenta como la alternativa para la presidencia blanca.

*Información EFE.

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