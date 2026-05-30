 Identifican a las víctimas mortales del tiroteo en zona 18
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Identifican a las víctimas mortales del tiroteo en zona 18

Los cuerpos de rescate confirmaron que el tiroteo dejó dos fallecidos y cuatro heridos; entre ellos un niño de 4 años.

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Las autoridades continúan investigando el hecho armado en la zona 18., Bomberos Voluntarios.
Las autoridades continúan investigando el hecho armado en la zona 18. / FOTO: Bomberos Voluntarios.
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Bomberos Voluntarios revelaron el nombre de las dos personas fallecidas tras el intenso tiroteo que tuvo lugar en el bulevar San Rafael, de la zona 18 capitalina, durante este sábado, 30 de mayo de 2026. Asimismo, confirmaron que hubo al menos cuatro heridos, incluyendo al supuesto agresor y autor material del asesinato.

Víctor Gómez, vocero de los Bomberos Voluntarios indicó que en el lugar falleció Juan Carlos Ismalé, de 32 años y la meno Karin Barrios, de 12 años. Asimismo, los rescatistas indicaron que en el echo resultó herido el pequeño Ian Ismalé de 4 años y Sandra Noemy Velásquez, de 59 años, quien dijo ser suegra del fallecido.

Mientras tanto, el principal sospechoso de ser el agresor fue identificado como Nelson Rodrígo Díaz Castillo, de 23 años. Asimismo, identificaron a otro herido, quien fue identificado como Rubén Orlando Chichilla Joviel, quien fue estabilizado y llevado a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.

En el proceso de investigación, los fiscales del Ministerio Público (MP) contabilizaron al menos 42 casquillos de bala en el lugar. Cabe destacar que el acceso hacia la colonia Kennedy quedó totalmente cerrado, por las pesquisas que realizan los peritos del ente investigador.

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Los cuerpos de socorro reportaron dos ataques armados en las últimas horas, con saldo de tres personas fallecidas.

Autor del tiroteo es llevado al hospital

Asimismo, las autoridades indicaron que el presunto autor del tiroteo en este sector de la zona 18 fue trasladado hacia un centro asistencial bajo custodia policial. Posteriormente será llevado ante un juez competente, en el juzgado de turno, para que conozca los motivos de su detención.

En varios videos que circularon en internet se pudo apreciar que el señalado de cometer el asesinato fue vapuleado por varias personas enojadas por el hecho de violencia. El clip muestra que el agresor recibió golpes, luego de haber resultado herido, tras un enfrentamiento con agentes policiales.

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), David Estuardo Custodio Boteo, reveló que siguen investigando las motivaciones del crimen, afirmando que las víctimas mortales también portaban armas de fuego y chalecos anti bala.

Boteo añadió que el hombre detenido por ser el presunto agresor en el tiroteo reside en la zona 7 capitalina y al momento de cometer el crimen portaba ropa similar al de agentes de seguridad privada.

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Las autoridades mantienen un cierre preventivo en el área donde ocurrió el crimen. - Bomberos Voluntarios.

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