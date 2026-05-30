Tiroteos dejan tres fallecidos en la capital y Villa Nueva

Bomberos Municipales y Voluntarios reportaron que durante la mañana de este sábado, 30 de mayo de 2026, ocurrieron dos tiroteos que cobraron la vida de tres personas en la zona 5 capitalina y en la Colonia Enriqueta, Villa Nueva.
En el primero de los escenarios, los cuerpos de rescate reportaron el hallazgo de dos personas fallecidas a causa de varios impactos de bala. Los fallecidos estaban dentro de una vivienda de la 46 avenida 21-61 de la zona 5 capitalina.
Los rescatistas indicaron que en el primero de los tiroteos, las víctimas fueron evaluadas por los paramédicos y se constató que ya no contaban con vida, debido a que los impactos de bala afectaron partes vitales del cuerpo.
Según las imágenes de los rescatistas, el incidente armado ocurrió dentro de una habitación y uno de los fallecidos quedó entre una cama y una zapatera. Los rescatistas gestionaron el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes se hicieron cargo del escenario del crimen para el procesamiento de los peritos del Ministerio Público y la identificación de las víctimas.
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Ataque armado en Villa Nueva
El segundo de los tiroteos ocurrió en la colonia Enriqueta, zona 5 del municipio de Villa Nueva. En este lugar, Bomberos Voluntarios acudieron para atender a la víctima, pero tras una evaluación constataron que ya no contaba con signos vitales.
El incidente armado ocurrió en un camino o descenso de terracería. Los rescatistas cubrieron el cuerpo del fallecido, mientas la PNC resguardó el escenario del crimen y los ficales del MP realizaron las acciones de ley.
Por el momento, las autoridades no han dado información acerca de la identidad de las víctimas en ambos lugares.
Deceso en Chimaltenango
Finalmente, Bomberos Municipales Departamentales reportaron el hallazgo de un hombre fallecido en el cantón San Cristóbal, de San Andrés Itzapa, Chimaltenango. Los paramédicos describieron que la víctima fue encontrada sobre la vía pública y al ser evaluada constataron que ya no contaba con vida.
Los rescatistas no descartaron que la causa del deceso haya sido por intoxicación alcohólica. La emergencia quedó a cargo de las autoridades correspondientes, agregaron los cuerpos de socorro.