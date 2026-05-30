 Vitinha, MVP de la final de la UEFA Champions League
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Vitinha, MVP de la final de la UEFA Champions League

El centrocampista portugués brilló en Budapest y fue reconocido como el mejor jugador de la final que coronó al PSG como bicampeón de Europa.

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Foto de archivo de Vitinha recibiendo el premio al MVP del partido - RR.SS.
Foto de archivo de Vitinha recibiendo el premio al MVP del partido / FOTO: RR.SS.
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Vitinha fue reconocido como el mejor jugador de la final de la Liga de Campeones tras liderar al París Saint-Germain en la conquista de su segundo título consecutivo en el torneo continental. El centrocampista portugués fue una de las figuras más influyentes en el triunfo parisino sobre el Arsenal, definido en la tanda de penaltis después de un intenso empate 1-1 que se prolongó hasta la prórroga en el Puskas Arena de Budapest.

El futbolista luso tuvo una actuación que fue creciendo con el paso de los minutos. Durante la primera mitad encontró dificultades para imponerse ante el planteamiento defensivo del conjunto inglés, pero en el segundo tiempo asumió un papel determinante en la construcción del juego ofensivo de su equipo. Su visión, capacidad para distribuir el balón y liderazgo en la medular permitieron al PSG dominar amplios tramos del encuentro en busca del empate.

Vitinha gana su segunda Champions League

Vitinha también fue protagonista en los momentos de mayor exigencia para el campeón francés. Cuando el Arsenal parecía controlar el resultado gracias al tempranero tanto de Kai Havertz, el portugués mantuvo la calma y dirigió la reacción de los dirigidos por Luis Enrique. Su influencia fue clave para sostener la presión parisina que terminó desembocando en el penalti transformado por Ousmane Dembélé y que devolvió la igualdad al marcador.

Aunque unas molestias en un gemelo obligaron a su sustitución en el minuto 105, el impacto de Vitinha ya había quedado reflejado sobre el césped. La UEFA premió su desempeño con el galardón al mejor jugador de la final, un reconocimiento que resume su importancia en una noche histórica para el PSG. Su actuación confirmó el enorme crecimiento del mediocampista portugués y su consolidación como una de las piezas fundamentales del proyecto ganador de Luis Enrique.

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El Paris Saint-Germain conquista su segunda UEFA Champions League - UEFA

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