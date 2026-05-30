 Conciertos complicarán el tránsito en la Ciudad de Guatemala
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Tres conciertos complicarán el tránsito en la Ciudad de Guatemala

Las autoridades de tránsito hicieron un llamado a guardar las precauciones en el tránsito, por tres actividades masivas.

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Autoridades viales pidieron tomar las precauciones necesarias por los tres conciertos que se celebrarán en la capital. / FOTO: Alex Meoño/Emisoras Unidas
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Autoridades de tránsito anunciaron que este sábado, 30 de mayo de 2026, se podrán presentar complicaciones en el tránsito vehicular de la Ciudad de Guatemala, debido a tres conciertos musicales en tres distintos puntos. Amílcar Montejo, vocero vial en la Municipalidad de Guatemala, indicó que la Policía Municipal de Tránsito (Policía MT) implementará acciones en este sentido.

Montejo explicó que, a partir de las 15:30 horas, la Policía MP estará regulando el tránsito en el sector de Forum Majadas, que se ubica en el Anillo Periférico y 27 avenida 6-40 de la zona 11, por la presentación del cantante de música regional Eden Muñoz.

Asimismo, Montejo pidió mucha precaución en el tránsito de los alrededores de la calzada Roosevelt y también en el sector del Periférico, a partir de las 16:00 horas.

En tanto, los agentes policiales también estarán agilizando el tránsito en el perímetro del Teatro Nacional, por la presentación nocturna de Diego El Cigala, un artista de origen español, exponente del flamenco y la fusión. Montejo pronosticó fuerte movimiento en el citado lugar, a causa de la demanda de este espectáculo; por ello, el vocero anunció acciones de control vial en sectores como la avenida Bolívar, Paseo de la Sexta en la zona 1 y cerca de la 21 calle de la zona 1, sector del centro comercial El Amate.

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El presidente Bernardo Arévalo, enfatizó que las operaciones contra el crimen organizado se ejecutarán en estricto apego a la legalidad.

Precaución en el tránsito del bulevar La Pedrera

Montejo agregó que esta noche se presentará el cantante mexicano Junior H en las instalaciones del Estadio Cementos Progreso, (antes conocido como Estadio La Pedrera) por lo que implementarán operativos viales a partir de las 16:30 horas. "Le pedimos mucha precaución sobre el Boulevard principal de La Pedrera y en el sector de Chinautla", agregó.

Para estos tres eventos se necesita que usted pueda llegar lo más temprano posible; Deje su vehículo estacionado en un lugar autorizado y así usted, por cuenta y riesgo, deja su vehículo en la vía pública, no deje cosas de valor a la vista de los demás", recomendó Montejo.

El comunicador recordó que las autoridades del tránsito están a la orden para ayuda y apoyar a los vecinos, mediante los teléfonos 1551 y 2380 1099.

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