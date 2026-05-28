 Ed Sheeran canta 'Shape of You' con camisa de Guatemala
Farándula

Ed Sheeran sorprende al cantar "Shape of You" con una camisa con los colores de Guatemala

El cantante británico protagonizó una noche histórica e inolvidable, su primer concierto en el país fue mucho más que música: miles de voces coreando cada una de sus canciones.

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Ed Sheeran, Instagram
Ed Sheeran / FOTO: Instagram

El concierto de Ed Sheeran en Guatemala reunió a una multitud entusiasta que colmó el bulevar La Pedrera, en la zona 6 de la capital, la noche del miércoles 27 de mayo. 

Los fanáticos del artista británico expresaron su entusiasmo por estar presentes en uno de los eventos musicales más esperados del año, disfrutando cada momento desde tempranas horas en los alrededores del estadio.

Desde la tarde, las filas de seguidores, muchos vestidos con camisetas que identificaban al cantante, ya llenaban el acceso principal al recinto deportivo.

Diversos asistentes compartieron su alegría y coincidieron en sentirse tranquilos, resaltando la fuerte presencia de agentes de seguridad en toda la zona que les permitió disfrutar del evento sin preocupaciones.

El Estadio Cementos Progreso vibró al ritmo de Ed Sheeran, donde el público acompañó de principio a fin varias de las canciones más reconocidas del artista británico.

Temas como "Shape of You", "Perfect", "Thinking Out Loud" y "Photograph", entre otras, coreadas por los asistentes, mientras el cantante alterna momentos acústicos con una producción marcada por juegos de luces y pantallas.

El momento inolvidable de la noche fue cuando Ed Sheeran sorprendió a sus fans saliendo al escenario utilizando una camisa de su gira Loop con los colores de Guatemala mientras canta su éxito "Shape of You".

Más detalles

El artista británico publicó una serie de fotografías inéditas que muestran cómo vivió su esperado espectáculo en el país.  En las imágenes se pueden observar momentos desde el escenario, la energía del público guatemalteco y algunos instantes detrás del show que rápidamente emocionaron a sus seguidores.

Las fotografías no tardaron en viralizarse. Decenas de guatemaltecos inundaron la publicación con mensajes de agradecimiento, destacando la cercanía del artista y la emoción de verlo nuevamente sobre un escenario nacional.

El concierto del 27 de mayo formó parte de su gira internacional Loop Tour 2026, con la que el cantante promociona su más reciente etapa musical y que incluye presentaciones en distintos países de Latinoamérica.

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