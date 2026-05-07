 EN VIVO: Minuto a minuto del Comunicaciones vs. Xelajú
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EN VIVO: Minuto a minuto del Comunicaciones vs. Xelajú

Estadísticas, incidencias, el tiempo de juego, y otros detalles, los encontrarás en nuestro minuto a minuto.

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En vivo: Minuto a minuto del Comunicaciones vs. Xelajú
En vivo: Minuto a minuto del Comunicaciones vs. Xelajú / FOTO: EU Digital

Comunicaciones se mide esta noche al Xelajú M. C. en la novena semifinal entre sí de la historia de los torneos cortos, los cuales comenzaron con el Apertura 1996, el cual se celebró en el segundo semestre de aquel año. El escenario deportivo es el estadio Cementos Progreso, la casa del "Albo", pero que también fue el estadio donde el "Superchivo" jugó de local sus partidos de la Copa Centroamericana 2025.

Esta es la segunda semifinal del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, ya que la primera se jugó ayer con triunfo de Municipal por 0-2 en Mixco. El duelo entre "Cremas" y "Albos" se juega a partir de las 20:00 horas.   

Guatemala | Liga Nacional - Semi-finalsGuatemala | Liga Nacional - Semi-finals
Comunicaciones
Sistema: No disponible
Estado:
-
07/05/2026 - 20:00
Xelaju
Sistema: No disponible
Competición
Liga Nacional - Semi-finals - Guatemala
Fase
Semifinales - Jornada Semi-finals
Árbitro
No disponible

Incidencias del partido

--
Evento
Sin relato disponible por el momento.

Goles

  • --
    Gol
    Sin goles registrados.

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • 23/03
    Comunicaciones
    Comunicaciones 1 - 3 Xelaju
    Liga Nacional | Finalizado
  • 01/02
    Xelaju
    Xelaju 2 - 0 Comunicaciones
    Liga Nacional | Finalizado
  • 30/11
    Comunicaciones
    Comunicaciones 0 - 1 Xelaju
    Liga Nacional | Finalizado
  • 20/09
    Xelajú
    Xelajú 3 - 0 Comunicaciones
    Liga Nacional | Finalizado
  • 18/04
    Xelajú
    Xelajú 3 - 2 Comunicaciones
    Liga Nacional | Finalizado

Últimos de Comunicaciones

  • 03/05
    Comunicaciones
    Comunicaciones 2 - 0 Antigua
    Liga Nacional | Finalizado
  • 30/04
    Antigua
    Antigua 3 - 2 Comunicaciones
    Liga Nacional | Finalizado
  • 26/04
    Malacateco
    Malacateco 1 - 0 Comunicaciones
    Liga Nacional | Finalizado
  • 21/04
    Comunicaciones
    Comunicaciones 1 - 0 Guastatoya
    Liga Nacional | Finalizado
  • 16/04
    Municipal
    Municipal 1 - 0 Comunicaciones
    Liga Nacional | Finalizado

Últimos de Xelaju

  • 04/05
    Xelaju
    Xelaju 2 - 0 Marquense
    Liga Nacional | Finalizado
  • 01/05
    Marquense
    Marquense 1 - 1 Xelaju
    Liga Nacional | Finalizado
  • 26/04
    Xelaju
    Xelaju 2 - 1 Coban Imperial
    Liga Nacional | Finalizado
  • 20/04
    Mictlan
    Mictlan 2 - 3 Xelaju
    Liga Nacional | Finalizado
  • 17/04
    Xelaju
    Xelaju 3 - 0 Deportivo Achuapa
    Liga Nacional | Finalizado

Estadísticas generales

Comunicaciones
Xelaju
0
Sin datos
0

Alineaciones

Comunicaciones
  • Sin alineación disponible.
Xelaju
  • Sin alineación disponible.

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