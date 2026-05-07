En vivo: Minuto a minuto del Comunicaciones vs. Xelajú

Comunicaciones se mide esta noche al Xelajú M. C. en la novena semifinal entre sí de la historia de los torneos cortos, los cuales comenzaron con el Apertura 1996, el cual se celebró en el segundo semestre de aquel año. El escenario deportivo es el estadio Cementos Progreso, la casa del "Albo", pero que también fue el estadio donde el "Superchivo" jugó de local sus partidos de la Copa Centroamericana 2025.
Esta es la segunda semifinal del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, ya que la primera se jugó ayer con triunfo de Municipal por 0-2 en Mixco. El duelo entre "Cremas" y "Albos" se juega a partir de las 20:00 horas.
Guatemala | Liga Nacional - Semi-finals
Comunicaciones
Sistema: No disponible
Estado:
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07/05/2026 - 20:00
Xelaju
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Competición
Liga Nacional - Semi-finals - Guatemala
Fase
Semifinales - Jornada Semi-finals
Árbitro
No disponible
Incidencias del partido
--
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Goles
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Tarjetas
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Entre sí
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23/03Comunicaciones 1 - 3 Xelaju
Liga Nacional | Finalizado
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01/02Xelaju 2 - 0 Comunicaciones
Liga Nacional | Finalizado
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30/11Comunicaciones 0 - 1 Xelaju
Liga Nacional | Finalizado
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20/09Xelajú 3 - 0 Comunicaciones
Liga Nacional | Finalizado
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18/04Xelajú 3 - 2 Comunicaciones
Liga Nacional | Finalizado
Últimos de Comunicaciones
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03/05Comunicaciones 2 - 0 Antigua
Liga Nacional | Finalizado
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30/04Antigua 3 - 2 Comunicaciones
Liga Nacional | Finalizado
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26/04Malacateco 1 - 0 Comunicaciones
Liga Nacional | Finalizado
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21/04Comunicaciones 1 - 0 Guastatoya
Liga Nacional | Finalizado
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16/04Municipal 1 - 0 Comunicaciones
Liga Nacional | Finalizado
Últimos de Xelaju
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04/05Xelaju 2 - 0 Marquense
Liga Nacional | Finalizado
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01/05Marquense 1 - 1 Xelaju
Liga Nacional | Finalizado
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26/04Xelaju 2 - 1 Coban Imperial
Liga Nacional | Finalizado
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20/04Mictlan 2 - 3 Xelaju
Liga Nacional | Finalizado
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17/04Xelaju 3 - 0 Deportivo Achuapa
Liga Nacional | Finalizado
Estadísticas generales
Comunicaciones
Xelaju
0
Sin datos
0
Alineaciones
Comunicaciones
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Xelaju
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