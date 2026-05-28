 Intenso Tiroteo: Delincuente Abatido por PNC en Ruta Interamericana
Nacionales

Difunden video de intenso tiroteo en el que un presunto delincuente fue abatido por PNC en ruta Interamericana

PNC realiza un cierre total de la vía en el kilómetro 19 de esa ruta.

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Tiroteo en ruta Interamericana, PMT Mixco
Tiroteo en ruta Interamericana / FOTO: PMT Mixco

Este jueves, 28 de mayo, se registró un enfrentamiento armado entre agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y presuntos delincuentes, que dejó como saldo una persona fallecida, en el kilómetro 19 de la ruta interamericana. 

De manera preliminar, se informó que una familia estaba siendo víctima de un asalto, en la ruta hacia San Lucas Sacatepéquez, cuando intervinieron los agentes de seguridad pública. Uno de los presuntos delincuentes fue abatido en el lugar.

Por este hecho se registra un cierre total de la vía en la referida ruta, con sentido hacia Occidente, lo cual ya ocasiona serias complicaciones viales. La PMT de Mixco recomendó a la población utilizar rutas alternas; sin embargo, habilitó un carril reversible desde el kilómetro 17.5 hacia el 19.5. 

Por medio de las redes sociales se han compartido videos del momento del tiroteo entre delincuentes y elementos de las fuerzas de seguridad que se encontraban realizando patrullajes en ese sector. 

La PNC informó que policías de la Comisaría 16 reportaron la neutralización de dos presuntos asaltantes, uno de ellos dado de baja al enfrentarse contra agentes, y un segundo que fue trasladado al hospital Roosevelt con heridas de proyectil de arma de fuego.

En el lugar también se incautó un arma de fuego y una motocicleta. De acuerdo con la versión de la institución, las agentes detectaron y persiguieron a los delincuentes quienes optaron por abrir fuego.  

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