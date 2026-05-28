Carro cae al lago de Amatitlán; socorristas buscan a ocupantes

Los Bomberos Voluntarios informaron que fueron alertados sobre un vehículo que cayó al lago de Amatitlán, en el sector de Villa Canales, Guatemala, específicamente en el kilómetro 29, sector conocido como La Cumbre de Guadalupe.
Tras recibir la alerta, elementos especializados de la unidad de Hombres Rana de los Bomberos Voluntarios se movilizaron al lugar e iniciaron las labores de búsqueda y rastreo en el área.
De acuerdo con el reporte preliminar, los socorristas lograron localizar el vehículo sumergido a aproximadamente ocho metros de profundidad; sin embargo, las labores continúan para ubicar al o los posibles tripulantes del automóvil.
Las autoridades mantienen el área bajo resguardo mientras se desarrollan las operaciones de rescate.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7