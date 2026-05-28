Patrullajes tras el fin del estado de prevención

La Policía Nacional Civil (PNC) brindó detalles con respecto al manejo de las estrategias de seguridad en el país luego de que el pasado 21 de mayo finalizó la vigencia del estado de Prevención. La referida medida se mantuvo activa por aproximadamente cuatro meses, tras ataques simultáneos atribuidos a pandilleros en los que perdieron la vida 11 agentes.
La disposición fue decretada por el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo, inicialmente a nivel nacional y luego con enfoque en ciertas regiones que reflejaban mayores tasas de inseguridad. Fue ampliada por períodos de 15 días de forma constante, pero la cartera del Interior confirmó que ya no se tendrán nuevas prórrogas.
En ese contexto, el director de la PNC, David Custodio Boteo, se refirió al manejo que se dará en temas de seguridad sin que esté vigente un estado de Prevención u otra medida de ese tipo y reiteró la disposición de trabajar a favor del resguardo de la ciudadanía.
Explicó que debido a los operativos implementados en este período se ha logrado reducir la tasa de extorsiones en un 33 por ciento y actualmente se reportan 192 homicidios menos, en comparación con el año pasado.
"Lo más importante de resaltar de los estados de Prevención y el estado de Sitio que, en su momento, estuvieron implementados en nuestro país fue la coordinación estrecha que se tiene en la actualidad con el Ejército de Guatemala, porque inclusive nos hemos dado cuenta que en el vecino país de México, El Salvador y Honduras, el más reciente donde asesinaron a cinco policías, había personal de la Policía Nacional Civil y del Ejército cuidando las fronteras y eso es lo que hay que rescatar", dijo.
Continuarán las operaciones combinadas
Según el jefe policial, hay muchos patrullajes que no son visibles en la actualidad, porque el Ejército y Fuerzas Especiales de Policía, Diprona y otras unidades tácticas de PNC están trabajando en barrancos y lugares muy complejos de seguridad que no son muy visibles ante la sociedad, pero que, de acuerdo con sus palabras, generan que no haya personas fallecidas por confrontación entre grupos criminales rivales.
Con ese fin de evitar más crímenes, aseguró que continuarán los patrullajes de fuerzas combinadas para mantener la estrategia se seguridad que se ha tenido y ha dejado resultados positivos.
Enfatizó que no se pueden retirar los operativos que se mantienen, en especial en áreas de la zona 18 capitalina y en diferentes sectores del municipio de Villa Nueva, donde se corre el riesgo de que las pandillas opositoras se enfrenten al notar la falta de presencia de las fuerzas castrenses y de seguridad.
"No podemos quitar la seguridad, porque hay áreas donde convergen Mara Salvatrucha y Barrio 18. Y, ¿qué pasa si no colocamos nosotros una barrera de seguridad en estos lugares, como les llamamos en operaciones: los límites? sucede que un pandillero va a asesinar a uno a otra colonia y los de ese lugar van a matar a cinco, entonces se nos convierten en homicidios múltiples. Entonces, nosotros no podemos retirar la presencia del Ejército y Policía", puntualizó.