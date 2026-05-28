Darwin Torres deja de ser futbolista del campeón Municipal

Luego de lograr la copa 33 de su historia en Liga Nacional, el campeón Municipal anunció este jueves 28 de mayo su primera baja de cara a la siguiente temporada, la 2026-2027 -Torneo Apertura 2026-, donde el "Mimado de la Afición" también tendrá participación internacional en la denominada Copa Centroamérica 2026. Se trata del defensor uruguayo Darwin Torres.
"El Club Social y Deportivo Municipal informa de manera oficial la no continuidad del defensor uruguayo Darwin Torres para la próxima temporada. Nuestra institución expresa su más profundo agradecimiento por la entrega, el liderazgo, y el compromiso intachable con los que defendió nuestros colores a lo largo de su exitosa etapa en el club carmesí", señala el Mimado de la Afición en un comunicado.
La comunicación oficial de Municipal destaca que Darwin Torres "se convirtió en una pieza fundamental" para la obtención de las históricas coronas en los Torneos Clausura 2024 y Clausura 2026. En ese sentido, se detalló que Torres sumó más de tres mil minutos de juego, de los cuales, mil 370 fueron en el Clausura 2026, siendo una pieza clave en el armado del técnico nicaragüense Mario Acevedo.
Así va el mercado de fichajes
Aurora F. C.
- Bajas: Enzo Fernández (URU), Juan Osorio (COL), Estuardo Sican, Suhander Zúñiga (CRC), Juan David Moreno (COL) y Dilan Palencia, Dewinder Bradley y Diego Santis
- Altas: Jehú Fajardo, Dilan Palencia, Juan David Moreno (COL) y Suhander Zúñiga (CRC)
- Renovado: Agustín Maziero (ARG)
Antigua G. F. C.
- Bajas: Alejandro Galindo y Jonathan Arévalo
- Altas: Carlos Flores, Julio Rodríguez (PAR), Hugo del Cid, Roger Hernández y José Grajeda
- Renovados: Saúl Phillip (DT), Allan García, Carlos Monterroso, Jimmy Álvarez, Jafet Soriano, José Vivas (COL), José Lemus, Alex Díaz, Nicolás Lovato (ARG), Yesid Ibargüen (COL), Jorge Batres, Jorge Ticurú, Victor Urías, Diego Ruiz, Liborio Sánchez (MEX), Lennín González, Klisman García, Daniel Baján, Gabriel Grajeda, Matías Hernández, Ian Cabrera, Esaú Almaraz, Andrés Echeverría y Raúl Tobías.
Cobán Imperial
- Bajas: Anthony López y Martín García (DT)
- Alta: Ramiro Cepeda (DT)
- Renovados: Janderson Pereira (BRA), Thales Moreira (BRA), Luis de León, Tomás Casas (ARG), Marcos Acosta (PAR), Ángel Cabrera, Blady Aldana y Byron de León
Comunicaciones
- Bajas: Jorge Moreno, Erik González, Edy Palencia, José Grajeda, Josemaría Calderón, Deyner Padilla (COL) y Wilson Pineda.
- Renovado: Stheven Robles
Guastatoya
- Bajas: Pablo Centrone (DT), Jordy Cifuentes, Yordín Hernández y Joshua Ubico
- Alta: Martín García (DT)
- Renovados: Rubén Escobar (PAR), Emanuel Yori (ARG), Denilson Sánchez, José Almanza (MEX), Víctor Armas y Ariel Lon
Marquense
- Bajas: Salvador Estrada, Aarón Navarro, Elvi Elington, Manuel Sosa, Renato Mencía (PAR), Juan Villalobos (PAN), Alexander Cifuentes, Miguel Escobar (ARG), Andy Ruiz, Marvin Ceballos y Dylan Flores (CRC)
Municipal
- Baja: Darwin Torres
Deportivo Malacateco, Deportivo Mixco y Xelajú no reportan movimientos.