 Brasil y Ecuador también juega la final de Champions League
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Brasil y Ecuador también juega la final de Champions League

De los goles de Gabriel Martinelli a la firmeza de Marquinhos, conoce las estadísticas de los jugadores brasileños y ecuatorianos.

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Acción de juego entre Marquinhos y Gabriel Martinelli
Acción de juego entre Marquinhos y Gabriel Martinelli / FOTO: EFE

La final de la Liga de Campeones entre el Arsenal y el París Saint-Germain también la juegan Brasil y Ecuador, representadas en ambos equipos: del desborde y los goles de Gabriel Martinelli en el equipo inglés a la firmeza de sus compañeros Gabriel Magalhaes y Piero Hincapié o de sus rivales Willian Pacho y Marquinhos en la defensa del club francés.

El portero Renato Marín, nacido en São Paulo, suplente e internacional con las categorías inferiores de la selección italiana, y el central Lucas Beraldo, también natural del estado de Sao Paulo, completan la nómina de jugadores sudamericanos en el encuentro que desvela el campeón de Europa este sábado en el Puskas Arena.

PSG

  • Willian Pacho (ECU): 43 partidos, 2 goles y 1 asistencia en 2025-2026
  • Marquinhos (BRA): 31 partidos y 2 goles en 2025-2026
  • Lucas Beraldo (BRA): 24 partidos, 2 goles y 1 asistencia en 2025-2026
  • Renato Marin (BRA): 3 partidos y 2 goles en contra en 2025-2026

Marquinhos

Ganador de 38 títulos con el PSG y toda una vida en el club (llegó al Parque de los Príncipes con 19 años desde el Roma y ahora tiene 32, cumplidos el pasado 14 de mayo), el capitán sabe más que nadie que ha supuesto la Liga de Campeones para el conjunto parisino. De sueño inalcanzable a realidad absoluta. Ha disputado las dos finales de Champions del club. Y jugará este sábado la tercera en el centro de la zaga.

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El delantero georgiano ha sido fundamental en el intento del París Saint-Germain de revalidar el título.

Arsenal

  • Gabriel Martinelli (BRA): 52 partidos, 11 goles y 2 asistencias en 2025-2026
  • Gabriel Jesús (BRA): 27 partidos, 6 goles y 2 asistencias en 2025-2026
  • Piero Hincapié (ECU): 40 partidos, 1 gol y 2 asistencias en 2025-2026
  • Gabriel Magalhaes (BRA): 50 partidos, 4 goles y 1 asistencia en 2025-2026

Gabriel Martinelli

El extremo izquierdo brasileño, de 24 años, es el máximo goleador del Arsenal en la Liga de Campeones en la presente temporada, con seis goles, aunque todos ellos concentrados en la primera fase. No ha aumentado su cuenta desde entonces, en ningún tramo de las eliminatorias.

Fecha, hora y dónde seguir la final de la Champions League

La final de la Champions League 2026 se jugará en el Puskás Aréna de Budapest y enfrentará al Arsenal contra el Paris Saint-Germain.

*Información EFE. 

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