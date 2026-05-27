Khvicha Kvaratskhelia: "Podemos volver a ganar"

Khvicha Kvaratskhelia, autor de un gol en la histórica victoria de la final de la temporada pasada contra el Inter, insiste en que el París Saint-Germain todavía tiene mucho que demostrar en su intento por convertirse en el primer equipo en revalidar el título de la Liga de Campeones de la UEFA desde el Real Madrid en 2018.
El delantero georgiano ha sido fundamental en el intento del París Saint-Germain de revalidar el título, anotando diez goles en la competición esta temporada, siete de ellos en sus últimos siete partidos de la fase eliminatoria. El jugador de 25 años concedió una entrevista a la UEFA antes de la final de Budapest contra el Arsenal el 30 de mayo.
Al comparar París el año pasado y este año
Kvaratskhelia: "Creo que ha habido muchos cambios, porque muchos equipos saben cómo jugamos el año pasado. Intentaron bloquear nuestras estrategias, pero demostramos que podemos encontrar la manera de jugar bien contra cualquier rival. Los respetamos, pero sabemos que tenemos la calidad para vencer a cualquier equipo. Solo tenemos que concentrarnos en nuestro juego, y eso es lo que siempre intentamos hacer. Es algo parecido, porque hicimos un gran trabajo la temporada pasada y estamos intentando tener una gran temporada este año también".
Sobre lo difícil que es defender el título
Kvaratskhelia: "Sabemos que somos los campeones vigentes. El inicio [de la competición de este año] no fue como esperábamos. Tras tantos partidos, no tuvimos mucho descanso, así que pronto tuvimos que analizar que aún debíamos demostrar a todos que merecíamos ganar la competición la temporada pasada. Al principio nos costó, pero en algún momento de la mitad de la temporada nos dimos cuenta de que al menos podíamos hacer lo que mejor sabemos hacer, así que jugamos en armonía, seguimos ganando y llegamos a la final".
La final de la UEFA Champions League se jugará este sábado 30 de mayo a las 10:00 horas en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.
*Información UEFA.